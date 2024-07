Vielversprechende Zukunft

Die Kollektion der 2. Oldenburger Online-Fohlenauktion spricht gleichermaßen Dressur- und Springenthusiasten an. Die Pedigrees der Auktioniken glänzen mit international sportlich erfolgreichen Verwandten sowie Zuchtjuwelen und lassen damit auf eine rosige Zukunft der Fohlen selbst hoffen. Verpassen Sie am 12. Juli nicht die Chance und sichern Sie sich Ihren Nachwuchsstar!

Etwas ganz Besonderes zum Auftakt aus der Fasine OLD:

HP Enchanted v. Escamillo – Bonds – Apache. Die Escamillo-Tochter HP Enchanted glänzt im noblen Outfit mit schwungvollen Bewegungen. Mutter Blossom ist die Schwester von zwei gekörten Hengsten: Vincello und Valentino, beide v. Vitalis. Die dritte Mutter ist keine Geringere als die Oldenburger Siegerstute, Bundeschampionesse der sechsjährigen Dressurpferde und S-Siegerin Fasine OLD. Fasine OLD ist die Schwester von zehn gekörten Hengsten, darunter Starvererber wie For Romance I und II, Viva Romance PS, Feinrich, Golden Romance, uvm. HP Enchanted ist in Begleitung einer Trägerstute.

Casino Berlin und Casirus sind Brüder der Mutter:

La Vienna E v. Uricas van de Kattevennen – Quincento – Landor S. La Vienna E fasziniert mit Sportlichkeit und Modernität. Vater Uricas van de Kattevennen ist siegreich in Großen Preisen mit Harrie Smolders, NED. Mutter Lalique ist die Schwester der 1.60 m-erfolgreichen Vererber Casino Berlin v. Caspar/Hendrik Sosath und Casirus v. Casiro I/Holger Wulschner. Großmutter Landora ist die Schwester des gekörten Locadeur/1.50 m-erfolgreich mit Jens Baackmann. Aus dem Oldenburger Stamm der Blankenese: Die 1.60 m-Stars Lord Pepsi, der unzählige Nationenpreise für die Schweiz bestritt und Banda de Hus/Kevin Staut.

Dressurpedigree der Extraklasse:

Dick van Dycke v. Dynamic Dream – Fidertanz – Dimaggio. Mit seinen ausdrucksstarken Grundgangarten weiß der noble Beau seine Betrachter auf Anhieb zu vereinnahmen. Das Pedigree vereint die Vererber-Heroen Dream Boy und Sir Donnerhall I über Dynamic Dream sowie Fidertanz, Dimaggio, Don Gregory und Rohdiamant. Großmutter Metaxa II ist die Schwester der Elite-Stutenschau-Teilnehmerin Majesta Duccia, die den Vechtaer Auktioniken und Grand Prix-erfolgreichen Fumaggio v. Fürst Heinrich/Evelyn Eger hervorbrachte. Aus dem Stamm: Die Hengste For Emotion und Forzamento beide v. Foundation, sowie der Intermediaire II-erfolgreiche Damiro v. De Niro/Bianca Nowag-Aulenbrock.

Aus dem Stamm von Kashmir van’t Schuttershof:

Billion v. Bingo-Boy – Grey Top – Stakkato. Billion ist ein nobler, sportlicher Jüngling mit einem hochinteressanten Pedigree. Muttervater Grey Top/1.45 m-erfolgreich mit Heiko Tietze, brachte bereits den Doppel-Bundeschampion der Vielseitigkeitspferde Gentleman/Sandra Auffarth sowie 1.50 m-Champion Grey Chester/Harm Lahde hervor. Mutter Georgette ist Schwester der 1.40 m-erfolgreichen Gleen Love/Timo Heiniger. Aus dem Stamm: Die 1.60 m-erfolgreichen Luis/Mario Stevens, Checkter/Cian O’Connor, IRL, Starvererber Kashmir van‘t Schuttershof/Philippe Lejeune, BEL.

Einen Überblick über die ganze Kollektion finden Sie hier: www.oldenburger-auktion.com

Erste Gebote können am Dienstag, 9. Juli um 12.00 Uhr, abgegeben werden. Das finale Bid-Up beginnt am Auktionstag, 12. Juli um 19.00 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass diese Auktion ausschließlich online über die Plattform HORSE24 abläuft. Falls Sie noch keinen gültigen Account bei HORSE24 besitzen, registrieren Sie sich bitte vorab.

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Oldenburger Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

HORSE24 Support-Team:

Tel. +49(0)172-7267334 oder [email protected]