Vorstandswahlen Holsteiner Verband – die Kandidaten

Beim Holsteiner Verband stehen am 31. März die Vorstandswahlen an. Dafür stehen nun neun Kandidaten auf der Liste.

Diese neun Kandidaten wurden innerhalb der Körbezirke des Holsteiner Verbands gewählt und nun aufgestellt. In normalen Jahren finden diese „Kandidatensichtungen“ im Rahmen von Präsenzveranstaltungen ab, bei denen die Mitglieder der Körbezirke ihre Stimme abgeben können. Doch aufgrund der Corona-Lage musste die Abstimmung in den meisten Körbezirken schriftlich erfolgen.

Dabei kam es in drei Körbezirken zu formalen Fehlern, so dass eine weitere Abstimmungsrunde notwendig wurde. Betroffen waren Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg und Stormarn-Lauenburg. Nun berichtet der Holsteiner Verband, dass die Wahlbeteiligung in den drei genannten Körbezirken bei der Wiederholung der Abstimmung unter 50 Prozent lag. Damit konnten die Ergebnisse dort nicht gewertet werden.

Zur Auswahl stehen am 31. März nun folgende Kandidaten für den neuen Vorstand (in alphabetischer Reihenfolge):

Claus Delfs (58), Landwirt aus Eichede, der einen Pensionsstall betreibt und seit 30 Jahren Holsteiner Springpferde züchtet. In seinem Stall wird bis S geritten. Sein Sohn Henry ist ein erfolgreicher Nachwuchsreiter, der unter anderem schon den „Goldenen Sattel“ gewonnen hat. Er war auch Mitglied des bisherigen Vorstands und kandidiert nun als Beisitzer.

Dieter Feddersen (49), Betreiber einer Tankstelle, der zudem ein Reitsportfachgeschäft mit Futtermittel- und Anhängerhandel als berufliche und weitere Tätigkeiten rund ums Pferd angibt. Zudem führt er im „Zucht- und Sportstall Pulverturm" in Joldelund das Erbe seiner Familie fort. Auch er kandidiert als Beisitzer.

Carmen Hinrichsen-Bockmeyer (54), die sich als Steuerberaterin und Diplom-Kauffrau mit eigener Kanzlei bestens mit Zahlen auskennt. Sie ist bereits Mitglied des existierenden Vorstands des Holsteiner Verbands und engagiert sich zudem unter anderem auch im Vorstand des heimischen Reitvereins Kropp. In der Pferdezucht kann sie auf 30 Jahre Erfahrung zurückblicken. In ihrem Stall stehen zwischen fünf und sieben Zuchtstuten. Kandidiert als Beisitzerin.

Kathrin Huesmann (59), studierte Betriebswirtschaftlerin mit Schwerpunkt Marketing, die auch schon dem derzeitigen Vorstand als stellvertretende Vorsitzende angehörte. Zudem hat sie reichlich ehrenamtliche Erfahrung im Gemeinderat und als Schöffin am Amtsgericht Plön. Holsteiner Springpferde sind bei ihr Familiensache. Sie ist die Schwester von Carsten-Otto Nagel und hat eine ebenfalls springreitende Tochter. Sie selbst ist Dressur und Springen bis Klasse M geritten. Sie würde gerne stellvertretende Vorsitzende bleiben, oder Beisitzerin werden.

Inken Gräfin von Platen-Hallermund (45), Diplomkauffrau und Sportökonomin, die nach ihrer Heirat zusammen mit ihrem Mann auf dem Gut Friederikenhof einen landwirtschaftlichen Betrieb führt, zu dem auch touristische Angebote gehören. Zudem ist sie seit vielen Jahren Frontfrau der hoch erfolgreichen Holsteiner Jungzüchter – neben diversen weiteren sportlichen und züchterischen Ehrenämtern. Geboren als Inken Johannsen, stammt sie aus Tornesch, wo die Familie seit Generationen hoch erfolgreich Holsteiner züchtet. Unter anderem ihr eigenes Erfolgspferd Brilliante, mit der sie drei Silbermedaillen bei Junge Reiter- und Senioren-Europameisterschaften gewann, stammt aus der Zucht ihrer Eltern. Auch ihr schwebt eine Position als Beisitzerin vor.

Hinrich Romeike (57), Zahnarzt aus Nübbel, der mit dem Holsteiner Condrieu xx-Sohn Marius Sportgeschichte schrieb, als er 2008 Doppel-Olympiasieger in der Vielseitigkeit wurde – neben diversen weiteren Erfolgen. An die will nun Sohn Claas anknüpfen, ebenfalls auf Holsteinern. Er selbst beschreibt seine Erfahrungen im Sport so: „Einige wenige tolle Erfolge mit einigen wenigen tollen Pferden." Ähnlich sieht es in der Zucht aus: „Einige wenige Fohlen gezogen, dabei holten sich Freud und Frust die Waage …". Ehrenamtlich war er vier Jahre lang als Aktivensprecher aller deutschen Reiter im Einsatz und von 2012 bis 2018 als der der Vielseitigkeitsreiter. Er sagt, er möchte dem Holsteiner Pferd etwas zurückgeben. Und das würde er am liebsten als Vorsitzender tun.

Jürgen Schaffner (60), hauptberuflich ist er leitender Angestellter und Prokurist bei Kühne & Nagel in Hamburg. Er ist Springreiter mit Erfolgen bis Klasse S und seit mehr als 25 Jahren im Vorstand eines Reitvereins und des Kreisreiterbundes Groß-Gerau in Hessen aktiv. Zudem hat er Erfahrungen als Turnierveranstalter bis hin zu regionalen Meisterschaften. Ihm schwebt ein Posten als Beisitzer vor.

Harm Sievers (57), Landwirt und Diplom-Betriebswirt, der in Tasdorf einen Holsteiner Zucht- und Ausbildungsbetrieb führt, in dem er derzeit mit acht Stuten züchtet. Im Sattel wurde er für seine Erfolge mit dem Goldenen Reitabzeichen bedacht. Und er hat sowohl Erfahrung mit der Durchführung nationaler und internationaler (CSI Holstein International in Neumünster) Turniere als auch mit Online-Auktionen. Ehrenamtlich hat er sich in verschiedensten Bereichen von Sport und Zucht bewährt und ist zudem seit rund 15 Jahren als Turnierrichter im Einsatz. Als Züchter kann er auf rund 30 gekörte Holsteiner Hengste verweise, sowie auf prämierte Stuten und etliche Sportpferde. Auch er will Beisitzer werden.

Dr. Maximilian Slawinski (35), Direktor für Produkt Management und Marketing bei Infineon Technologies AG, beruflich keine Tätigkeit im Bereich Pferd, dafür aber ehrenamtlich als Stellvertretender Vorsitzender im Körbezirk Europa und im Reitverein Rüthen. Er ist selbst Springen bis S geritten und züchtet aktuell mit sechs Stuten – was auch bei ihm in der Familie liegt. Seit mehr als 30 Jahren kommen hier Holsteiner zur Welt. Auch beim Holsteiner Verband würde er gerne Stellvertretender Vorsitzender werden.

Welche Ideen die Kandidaten für den Holsteiner Verband haben und was sie persönlich in ihrer Position erreichen wollen würden, haben sie ebenfalls in Steckbriefen zusammengefasst.

