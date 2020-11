WBFSH-Rankings 2020: Dominanz des KWPN, aber Dressur-Stute hält die Oldenburger Fahne hoch

Sowohl in der Stutbuch-, als auch in der Züchter-Wertung sind die Vertreter des Königlich Niederländischen Warmbluts (KWPN) absolute Spitzenreiter im Jahresranking der Weltzüchtervereinigung WBFSH. Quasi das gallische Dorf im Oranje-Reich sind die Oldenburger.

Denn in der Dressur ist Isabell Werths Oldenburger Stute Weihegold v. Don Schufro aus der Zucht von Inge Bastian und im Besitz von Christine Arns-Krogmann einmal mehr erfolgreichstes Pferd – trotz der Tatsache, dass sie Corona-bedingt nur zwei internationale Turniere gehen konnte (neben der DM in Balve), Amsterdam und Achleiten. Aber hier hat sie alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

Als Züchterin des zweiterfolgreichsten Pferdes kann sich Silke Fass auf die Schulter klopfen. Bei ihr kam nämlich Jessica von Bredow-Werndls Trakehner Stute Dalera BB v. Easy Game-Handryk zur Welt.

Die Zuchtgemeinschaft Heinrich und Wilhelm Strunk stellt mit dem Westfalen Emilio v. Ehrenpreis-Cacir AA das dritterfolgreichste Pferd, auch der vorgestellt von Isabell Werth.

Stutbücher Dressur

In der Dressur setzte das KWPN sich mit in Summe 12.923 Punkten gegen vier deutsche Zuchtverbände durch. Die meisten Punkte sammelte ein niederländisches Pferd in deutschem Beritt: die Son de Niro-Tochter Zaire-E von Jessica von Bredow-Werndl. Ebenfalls gepunktet haben Desperado v. Vivaldi (Emmelie Scholtens/NED), Suppenkasper v. Spielberg (Steffen Peters/USA,), Dark Legend v. Zucchero (Charlotte Fry/GBR), Meggle’s Boston v. Johson TN (Matthias Bouten) und Hexagon’s Double Dutch v. Johnson TN (Thamar Zweistra/NED).

An zweiter Stelle liegen die Oldenburger mit 12.518 Punkten, angeführt von Weihegold, siehe oben. Benjamin Werndls Famoso v. Farewell III war zweitbester Oldenburger vor Sir Donnerhall II v. Sandro Hit (Morgan Barbancon/FRA), Blue Hors Zatchmo v. Zack (Agnete Kirk Thinggaard/DEN), Benaglio v. Breitling W (Victoria Max-Theurer/AUT) und West Side Story v. San Amour (Estelle Wettstein/SUI).

Drittbester Verband sind mit 12.344 Punkten die Westfalen, angeführt von Emilio (siehe oben), dann Daily Mirror v. Damon Hill von Benjamin Werndl, Abegglen v. Ampere (Victoria Max-Theurer/AUT), Rockabilly v. Rock Forever (Victoria Max-Theurer/AUT), Espoire v. Ehrenmann (Dane Rawlins/IRL) und Donna Karacho v. Don Schufro (Christian Schumach/AUT).

Es folgen der Hannoveraner Verband mit 12.209 Punkten, von denen der Löwenanteil Damsey v. Dressage Royal mit Helen Langehanenberg zuzuschreiben ist, und das Deutsche Sportpferd (11.403 Punkte), wo Sammy Davis Jr. v. San Remo mit Dorothee Schneider am eifrigsten gesammelt hat.

Springen

Bei den Springpferden geht die Ehrung für die besten Züchter an die Zuchtgemeinschaft Woertman in den Niederlanden für Denver v. Albführen’s Memphis, der von Holly Smith (GBR) geritten wird.

Die Gebrüder van der Steen in den Niederlanden stellten mit Denis Lynchs Chopin’s Bushi v. Contendro II das zweiterfolgreichste Springpferd, ebenfalls ein KWPN.

Das drittbeste Pferd kommt aus dem Gestüt Lewitz: der OS-Wallach Chalou v. Chacco-Blue-Baloubet du Rouet, der mit Emanuele Gaudiano für Italien im Einsatz ist.

Stutbücher Springen

Das KWPN hat bei den Springpferden in Summe 5.176 Punkte auf dem Konto. Neben Denver und Chopin’s Bushi kommen die von Dana Blue v. Mr. Blue (Maikel van der Vleuten/NED), Cristello v. Numero Uno (Denis Lynch/IRL), Brown Sugar v. Chacco-Blue (Hani Kamal Raji Bsharat/JOR) und Sterrehof’s Dante v. Canturano (Marc Houtzager/NED).

An zweiter Stelle liegt mit 4.663 Punkten das Selle Français. Hier ist Rouge de Ravel v. Ultimo van ter Moude unter Guy Williams (GBR) erfolgreichster Vertreter, gefolgt von Volage du Val Henry v. Quidam de Revel unter Jessica Springsteen (USA), Union de la Nutria v. Diamant de Semilly (Alberto Sanchez-Cozar/MEX)), Victorio des Frotards (Steve Guerdat/SUI), Hermes Ryan v. Hugo Gesmerait (Simon Delestre/FRA) und Vertigo du Desert v. Mylord Carthago (Luciana Diniz/POR).

Das belgische BWP steht an dritter Stelle (4.545) mit King of Diamonds v. Prince van de Wolfsakker unter Ibrahim Hani Bisharat (JOR) an der Spitze. Erst danach folgen ein so erfolgreiche Pferde wie Daniel Deußers Killer Queen v. Eldorado vd Zeshoek und Jasmien vd Bisshop v. Larino. Komplettiert werden die besten Sechs durch High Quality J v. Quadrillo (Ramzy al Duhami/KSA), Icarus v. Douglas (Marlon Modolo Zanotelli/BRA) und Igor v. Emerald (Jos Verlooy/BEL).

Der beste deutsche Zuchtverband ist der Springpferdezuchtverband Oldenburg International (OS, 4.138)) auf Rang fünf hinter Zangersheide (4663) und mit Chalou (siehe oben) an der Spitze.

Dahinter folgen das DSP (3.915), für das Max Kühners Electric Blue P v. Eldorado van de Zeshoek am erfolgreichsten war, die Hannoveraner (3.868), die von Chapilot v. Chacco-Blue (Rodrigo Lambre/MEX) angeführt werden, Holstein (3.763), für die Qarino v. Carbano (Sham Al Assad/SYR) am besten unterwegs gewesen war, und der Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes (3.545), der durch Queeletta v. Quality unter Julien Epaillard am erfolgreichsten repräsentiert wurde.

Vielseitigkeit

J.M. Schurink in den Niederlanden hat das erfolgreichste Vielseitigkeitspferd gezüchtet, wieder ein KWPN: Don Quidam v. Quidam-Amethyst, der von Kevin McNab für Australien vorgestellt wird.

Das zweiterfolgreichste Buschpferd ist erst acht und kommt ebenfalls aus den Niederlanden, genauer aus der Zucht von W.H. van Hoof: Herby v. Zirocco Blue-Ferro, die Zukunftshoffnung von Tim Lips, der ja dieses Jahr sein Erfolgspferd Bayro tragischerweise verloren hat.

Die drittmeisten Punkte gingen an Hannover, dank Züchter Friedrich Butt, der ja verstorben ist, aber neben vielen anderen Pferden auch Andreas Dibowskis Butts Avedon v. Heraldikk xx-Kronenkranich xx gezogen hat, der inzwischen ja seinerseits Lehrpferd geworden ist.

Stutbücher Vielseitigkeit

Wie gesagt, auch im Busch sind die Niederländer Spitzenreiter, hier mit 723 Punkten. Neben Don Quidam und Herby kommen die von Happy Boy v. Indoctro (Tim Price/NZL), Fernhill Singapore v. Singapore (Philipp Dutton/USA), Zagreb v. Perion (Alexander Bragg/GBR) und Zenshera v. Guidam (Rosalind Canter/GBR).

An zweiter Stelle rangieren auch hier die Franzosen mit dem Selle Français und 698 Punkten. Triton Fontaine v. Gentleman IV ist unter Karim Florent Laghouag (FRA) bestes Pferd, gefolgt von Tzinga d’Auzay v. Nouma d’Auzay (Mathieu Lemoine/FRA), Birmane v. Vargas de Ste Hermelle (Thomas Carlile/FRA), Toledo de Kerser v. Diamant de Semilly (Tom McEwen/GBR), Romantic Love v. L’Arc de Triomphe (Gwendolen Fer/FRA) und Cristal Fontaine v. Chef Rouge HN (Kitty King/GBR).

Drittbester Vielseitigkeitsverband sind die Hannoveraner (657), die neben Butts Avedon ja auch noch Michael Jungs Chipmunk v. Contendro zu bieten haben sowie den zwölfjährigen C’est la Vie v. Contendro, der seine Karriere unter Züchter Hendrik von Paepcke begann, dann mit Ben Leuwer erfolgreich war und inzwischen unter US-Flagge von Woods Baughman geritten wird. Monkeying Around v. Bertoli W hat gerade mit Izzy Taylor (GBR) seine erste lange Vier-Sterne-Prüfung gewonnen. Newell v. Newcomer ist das Fünf-Sterne-Pferd von Nicolai Aldinger und Danito v. Dancier macht unter Tamra Smith in den USA Werbung für Hannoveraner Buschpferde.

An vierter Stelle im Ranking der Zuchtverbände liegt Irland (639), gefolgt von Holstein (585), den Oldenburgern (479), dem Deutschen Sportpferd (457) und den Trakehnern (428).

Woodcourt Garrison v. Garrison Royal ist mit Sarah Ennis (IRL) bestes Pferd der Grünen Insel. Bei den Holsteinern konnte Yoshiaki Oiwas Calle v. Cristo die meisten Punkte sammeln. Bester Repräsentant der Oldenburger ist A best Friend v. Albaran xx, der von Kevin McNab (AUS) geritten wird (und unter Jörg Kurbel in den Sport startete). Der Pasco-Sohn Passepartout ist bestes DSP mit Tamra Smith (USA). Und bei den Trakehnern ist der frisch gebackene Weltmeister Sweetwater’s Ziethen v. Abendtanz von Sophie Leube bestes Pferd.