Weltmeister und Bundeschampions zu Gast in Vechta

Das Highlight des Jahres in Vechta: Am Freitag, 30. September, erwartet Sie im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta ein ereignisreicher Abend! Der Oldenburger Verband ehrt seine Medaillengewinner der Weltmeisterschaft in Ermelo und die Bundeschampions im Zuge der Präsentation der Dressurpferde der 97. Herbst Elite-Auktion. Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen Abend, gefüllt mit einem spannenden Programm!

Eröffnet wird der Abend mit der Präsentation der Dressurpferde der 97. Herbst Elite-Auktion um 19:00 Uhr. Unter der fachmännischen Kommentierung von Dressurpferdevermarkter Thomas Rhinow und Ute Fisser-Hülsmeier werden sich die Dressurpferde in der Oldenburger Auktionshalle präsentieren.

Über 40 qualitätsvolle Reitpferde für den Dressur- und Springsport finden sich in der Herbst Elite-Auktion wieder, die noch bis einschließlich 30. September ausprobiert werden können. Ob Youngster oder sporterfolgreiches Nachwuchstalent – in dieser Kollektion bleiben keine Wünsche offen. www.oldenburger-auction.com

Im Anschluss an die Präsentation, freuen wir uns, die diesjährigen WM-Medaillengewinner der jungen Dressurpferde aus Ermelo Global Player OLD, Destello OLD sowie Fashion Prinz OLD und die Bundeschampions Dos Amigos OLD und Maxi Kraft’s Barcelo OLD begrüßen zu dürfen. Neben einer sportlichen Vorstellung der Champions, werden Züchter und Besitzer sowie die Reiter der Pferde aufgrund der hervorragenden Leistung vom Präsidenten des Oldenburger Verbandes, Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff, geehrt. Verpassen Sie nicht die einmalige Gelegenheit die zukünftigen Top-Pferde des Dressursports hautnah und live mitzuerleben.

Zum Abschluss möchten wir alle Zuschauer recht herzlich zu unserer WM- und Bundeschampionatsparty einladen, um den Abend beim gemütlichen Beisammensein ausklingen zu lassen. Die Gäste dürfen sich auf freien Eintritt und 50 Liter Freibier freuen.

Adresse:

Oldenburger Pferde Zentrum Vechta

Grafenhorststr. 5

49377 Vechta