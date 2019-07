Westfälische Eliteschau 2019 mit Siegerstuten v. Cavtat PKZ und For Romance

Im Rahmen der Westfalen-Woche in Münster-Handorf werden traditionell auch die besten dreijährigen Stuten des Westfälischen Pferdestammbuchs gekürt. Hier sind die besten Damen 2019.

Bei den Dressurstuten setzte sich die Fabella Noir v. For Romance-Gribaldi, gezogen und im Besitz der ZG Fengler in Hilden an die Spitze.

Zur ersten Reservesiegerin kürte die Jury eine Hannoveraner Stute: Lolita v. Vivaldi-Donnerhall aus der Zucht und im Besitz der Familie Droege in Düsseldorf. Mutter Donna del Mondo brachte mit For Romance-Vater Fürst Romancier auch schon die bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde 2015 sowie beim Bundeschampionat viertplatzierte Florina.

Zweite Reservesiegerin wurde Diagonale v. Dimaggio-Lord Loxley aus der Zucht und im Besitz von Kar-August Schulte-Varendorff in Ibbenbüren.

Springen

Bei den Springstuten stellte der Siegerhengst Springen der Körung 2014 die Siegerin: Chica aus der Capri v. Calypso II. Hartwig Rellensmann aus Extertal hat hier einmal mehr sein züchterisches Geschick bewiesen. Besitzer ist inzwischen Heinrich Ramsbrock.

Das Gestüt Gut Neuenhof stellte die Reservesiegerin aus eigener Zucht: Colett v. Cristallo-Carento. Sie hatte beim Deutschen Stuten- und Fohlenchampionat bereits Silber gewonnen.

Sowohl Züchter als auch Besitzer ist Heinrich Ramsbrock bei der zweiten Reserve-Siegerstute, Caramella v. Cornets Iberio-Carthago.