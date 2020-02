Winterkörung Marbach: Fünf neue Vererber für die DSP-Zucht

Drei der vorgestellten Youngster hatten eine besonders kurze Anreise: allen voran der vierjährige Quite Great v. Quite Easy-Capitol, der bereits in Marbach zur Welt kam. Der Braune ist nun für das Deutsche Sportpferd (DSP) gekört. „Ein harmonisch gebauter Hengst mit guter Hinterhandkonstruktion, drei guten Grundgangarten, die er unter dem Sattel besonders zum Ausdruck brachte, Freispringen mit Übersicht und guter Manier und Vermögen“, urteilte die Körkommission. Quite Great soll nun noch seinen 14-Tage-Test und die Sportprüfung Teil I absolvieren, bevor es für ihn in den Deckeinsatz geht.