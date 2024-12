Winterzauber live in Vechta

In diesem Jahr begeistert die Winterkollektion der 12. Oldenburger Special Edition mit herausragenden Reitpferden und vielversprechenden Youngstern. Seien Sie am 8. Dezember live in der neurenovierten Auktionshalle im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta dabei und bieten auf Ihren Favoriten. Erstmalig mit einem großen Weihnachtsmarkt für Jung und Alt!

Exklusive Auswahl von Reitpferden für Dressur und Springen

Entdecken Sie jetzt eine exklusive Auswahl von 38 Reitpferden für den Dressur- und Springsport. Alle Pferde stehen ab sofort auf der Plattform HORSE24 mit Videos und Fotos zur Verfügung. Die Kollektion umfasst dazu ein vielversprechendes Lot an bewegungsstarken und sprunggewaltigen Youngstern.

Sie suchen ein talentiertes Nachwuchspferd? Dann sind Sie hier genau richtig

Sie sind auf der Suche nach einem talentiertem Nachwuchspferd oder einem erfahrenen Sportpartner für sofortige Turniereinsätze? Hier werden Sie garantiert fündig. Ab dem 28. November können Sie Ihre Wunschkandidaten im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta erproben. Gerne berät Sie unser Team bei der richtigen Auswahl.

Besondere Momente für die ganze Familie

Erleben Sie eine festliche Auktion mit Weihnachtsmarkt in Vechta! Tauchen Sie ein in die zauberhafte Weihnachtsstimmung und entdecken Sie eine große Ausstellung mit Ausstellern aus den Bereichen Lifestyle, Mode und vielem mehr. Genießen Sie kulinarische Verköstigungen und besondere Momente für die ganze Familie!

Telefon- und Online-Auktion ebenfalls möglich

Neben der Möglichkeit vor Ort mitzubieten, können Sie auch telefonisch per Bietauftrag oder online über die Plattform HORSE24 mitbieten. Falls Sie noch keinen gültigen Account bei HORSE24 besitzen, registrieren Sie sich bitte vorab.

Hier gelangen Sie zur gesamten Kollektion: www.oldenburger-auktion.com

Beratung und Kundenservice:



Auktionsleiter und Geschäftsführer Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: Tel. +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Ansprechpartner Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Ansprechpartner Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Informationen und Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]