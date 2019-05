Witt geht, Gehring kommt – Mecklenburg hat eine neue Zuchtleitung

Angekündigt worden war es ja schon im Sommer vergangenen Jahres, nun ist es so weit: Uwe Witt hat sein Amt als Zuchtleiter des Verbands der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommerns niedergelegt, Karoline Gehring hat seine Nachfolge angetreten.

28 Jahre lang hatte Uwe Witt die Geschicke des Pferdezuchtverbands Mecklenburg-Vorpommern in den Händen. Witt wuchs im Landgestüt Redefin auf, war den Pferden und insbesondere denen aus Meck-Pomm also von Kindesbeinen an eng verbunden. Auch sein beruflicher Werdegang orientierte sich am Pferd. Nach der Wende wurde er Geschäftsführer und Zuchtleiter des neu gegründeten Zuchtverbandes.

Karoline Gehring ist damit die erste „neue“ Zuchtleiterin nach der Wende. Die 32-Jährige hat in Osnabrück und Göttingen Agrarwissenschaften studiert. Anschließend schloss sie zwei Masterstudiengänge ab, 2016 den in Nutztierwissenschaften und 2018 den in Pflanzenproduktion und Umwelt, beide an der Universität Rostock. Sie hat diverse Pratika absolviert und war auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität tätig.

Bereits seit Oktober war Karoline Gehring in der Geschäftsstelle tätig und begleitete Uwe Witt zu den Zuchtveranstaltungen, um von seiner jahrelangen Erfahrung zu profitieren.