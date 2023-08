WM Ermelo: Opoque siegt bei den Vierjährigen, Überraschung auf Rang zwei

Der Sieger der Qualifikation der Vierjährigen im Rahmen der Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo war am Ende auch der Beste im Finale. Dahinter hat sich allerdings einiges getan.

Eine andere Jury als am Donnerstag war heute damit betraut, das Finale der vierjährigen Dressurpferde zu richten, nämlich Maarten van der Heijden und Thomas Kessler.

Am Donnerstag hatte der KWPN-Hengst Opoque v. All At Once-Davino V.O.D. (Z.: Stal 104 BV) mit Mette Sejbjerg Jensen noch in allen Kriterien eine 9 vor dem Komma stehen gehabt. Ganz so großzügig war das heutige Richter-Duo nicht. Sie gaben im Trab 8,5, im Schritt 8,2, im Galopp 8,8, in der Durchlässigkeit 8,6 und für die Perspektive 8,7. Machte 85,60 Prozent in Summe.

Auf Platz zwei landete eine westfälisch von Frieder Heilemann gezogene Stute in italienischem Beritt: Josi v. Jovian-Samarant mit Chiara Prijs Vitale im Sattel. In der Qualifikation waren sie Neunte gewesen und heute mussten sie gleich als erstes Paar aufs Viereck. Das hinderte die Richter aber nicht daran, hoch in die Notenkiste zu greifen: 8,8 im Trab, wo mehrfach das Wort „kraftvoll“ fiel, 8,2 gab es im Schritt, 8,5 in allen weiteren Kriterien. Wobei die Richter auch ansprachen, dass die Stute immer wieder hinter die Senkrechte kam. Doch am Ende reichten ihre 85 Prozent für Rang zwei.

Der Zweitplatzierte der Qualifikation wurde Dritter im Finale: der Hengst Elastic v. Escolar-Dimaggio, auch er ein Westfale, gezogen von Daniela Werheit-Wagemeyer und vorgestellt von Maxi Kira von Platen. Im Trab erhielt auch er eine 8,8, im Schritt 8,0, im Galopp 8,4 und für Durchlässigkeit und Perspektive je 8,5. Das machte ein Endergebnis von 84,40 Prozent.

Dinja van Liere und der KWPN-Hengst On Air v. Fontaine-El Capone (Z.: J.W.H. Huurneman) hielten an vierter Stelle mit 84 Prozent die niederländische Fahne hoch.

Damit verdrängten sie den Viertplatzierten der Qualifikation auf Rang fünf: Bundeschampion Vogue, Hannoveraner v. Vitalis-Fidertanz, gezogen von der ZG Werth und vorgestellt von Leonie Richter. Die hatte heute einmal mehr das Pech, in strömendem Regen zu reiten. Zweimal galoppierte der Hengst ihr an. Das mussten die Richter in der Durchlässigkeit ahnden, auch wenn sie ansonsten von der bereits sehr ausgeprägten Geraderichtung und Balance schwärmten. Unter dem Strich wurden es glatte 83 Prozent für Vogue.

Der Drittplatzierte der Qualifikation, der Hannoveraner Del Sogno v. Dante’s Junior-Lauries Crusador xx (Z.: Johannes Eibe), wurde heute Achter unter Philly Roberts (82,0).

Dazwischen schoben sich zwei weitere deutsche Pferde: der Hannoveraner Hengst Energy v. Escamillo-De Niro (Z.: 2M2 Horses/Bastad AB), ehemalige Preisspitze des Verdener Hengstmarkts aus dem Glock Horse Performance Center, unter Ruben Mengual Reig (82,80) und der Hannoveraner Voundation v. Vitalis-Fidertanz mit Ann-Christin Wienkamp für die Züchter und Besitzer von der Rhenania Pferde (82,0).

Der Name des Braunen ist übrigens kein Schreibfehler, sondern hat einen Sinn. Die Mutter ist eine Vollschwester zu Foundation – aber auch zu Anabel Balkenhols Grand Prix-Pferd Crystal Friendship und vielen anderen.

Alle Ergebnisse aus dem Finale der Vierjährigen bei der WM in Ermelo finden Sie hier.