Woraus Legenden gemacht sind

Sie haben ein vielversprechendes Dressurfohlen, das womöglich auch noch einen Blue Hors-Hengst zum Vater hat? Dann sollten Sie überlegen, es in Dänemark groß werden zu lassen. Gestüt Blue Hors ist die Talentschmiede für zukünftige Stars im Viereck – und das auf pferdefreundliche Weise.

Seit mehr als 30 Jahren ist Blue Hors eine der führenden Hengststationen der Welt. Blue Hors beherbergt einige der begehrtesten Dressurhengste wie die legendären Olympioniken und Vererber Blue Hors Don Schufro und Blue Hors Zack sowie viele jüngere Hengste, die ebenfalls eine vielversprechende Zukunft vor sich haben. Darunter befinden sich mehrere vielversprechende Söhne von Blue Hors Zack, die sich bereits einen großen Namen gemacht haben, sowohl als Grand Prix-Pferde, aber natürlich auch als Väter hochdekorierter Nachkommen.

Erzeugung, Körung und Ankauf von Fohlen für Sport und Zucht

Um den Dressursport weiter voran zu bringen, erwirbt und sichtet das Züchterteam von Blue Hors laufend Nachkommen, um die Liste der Dressur- und Zuchtanwärter zu ergänzen.

Erfolgreiche Pferde wie Blue Hors Zepter und Blue Hors Zatchmo sind auf diese Weise entstanden, indem sie von Blue Hors in jungen Jahren gekauft und sorgfältig an die Weltspitze der Dressur geführt wurden.

Blue Hors‘ Philosophie basiert auf einer Ausbildung, die dem Pferd nicht mehr abverlangt, als es von Natur aus bereit ist zu geben. Wir haben für jedes Pferd Ausbildungs- und Trainingsziele, die ihm Zeit geben, seine Fähigkeiten optimal zu entwickeln.

Unser Fokus liegt auf Qualität statt Quantität. Unser langfristiges Ziel ist es, zu beweisen, dass artgerechtes Management und zufriedene Pferde die besten Grundlagen für sportlichen Erfolg sind.

Blue Hors befindet sich in der malerischsten Umgebung Dänemarks, die mehr als 300 Hektar weite Weiden umfasst, auf denen die Fohlen und Pferde in Körper und Geist stark werden. All dies macht Blue Hors zu einer der führenden Hengststationen der Welt.

Dies beweist, dass die Aufzucht von Nachkommen und Hengsten durch Harmonie, ein optimales Umfeld und ein sorgfältiges Management die beste Basis für das Wohlbefinden eines Pferdes ist und zur Spitze des Dressursports führt.

Ist Ihr Fohlen unser nächstes TOP Pferd?

Bitte zögern Sie nicht, Blue Hors-Zuchtleiter Martin Klavsen oder Blue Hors-Zuchtberater Jens Meyer mit Informationen, Bildern und Videos Ihrer Nachzucht zu kontaktieren. Blue Hors ist stets auf der Suche nach den nächsten Sport- und Zuchtlegenden der Dressurwelt, um deren Fähigkeiten und Talente durch beste Betreuung und Ausbildung zu fördern.

* Wir kaufen Ihre Qualitätsfohlen

* Hengst & Stutenfohlen für Dressursport

* Wir kaufen ca. 60 Fohlen pro Jahr

* Attraktive Preise & Konditionen

Es braucht einen Champion, um einen Champion zu machen:

Von der Basis von Blue Hors aus und mit den Einrichtungen rund um die Hengste ist es dem Gestüt möglich, bis zu 2.000 Stuten im In- und Ausland in fast ganz Europa zu bedienen – jede Saison – mit täglicher Lieferung von gekühltem und gefrorenem Sperma von Hengsten, die aktiv am Sport teilnehmen.

Die Zuchtberaterinnen Jeanette Völz und Lene Hansen beraten sie gern.

Wir haben viel Erfahrung darin, den richtigen Hengst für Ihre Stute zu finden.