Zack & Co. erleben: Das dänische Gestüt Blue Hors lädt zur Online-Hengstschau ein

Blue Hors öffnet seine Tore – zumindest virtuell! Am 13. März lädt das dänische Gestüt zu einer Online-Hengstschau ein, bei der sich die aktuelle Hengstkollektion präsentieren wird. Ab 18 Uhr geht’s los!

Auch wenn die Corona-Pandemie weiterhin unseren Alltag bestimmt, möchte das Gestüt Blue Hors den Züchtern und Züchterinnen seine Hengstkollektion 2021 nicht vorenthalten. Am 13. März ab 18 Uhr zeigen sich die Vererber des Gestüts daher im Rahmen einer Online-Hengstschau. Wer live dabei sein möchte, kann die Veranstaltung auf www.bluehors.com oder auf www.clipmyhorse.tv verfolgen.

Zu den Stars des Gestüts zählt der nun siebzehnjährige Blue Hors Zack, der es sowohl im Sport als auch in der Zucht bis an die Weltspitze geschafft hat. Unter seinem ehemaligen Reiter Daniel Bachmann Andersen sammelte der Rousseau-Jazz-Sohn Top-Platzierungen im Weltcup, bei Europameisterschaften und Weltreiterspielen. Auch unter seiner neuen Reiterin Nanna Skodborg Merrald war er bereits international siegreich. Zu seinen bekanntesten Nachkommen zählt Sezuan, seinerseits Triple-Weltmeister der jungen Dressurpferde unter Dorothee Schneider.

Ebenfalls bereits im internationalen Dressurviereck angekommen, ist Blue Hors St. Schufro v. St. Moritz Junior. Muttervater des zehnjährigen Rappen ist kein geringerer als Don Schufro, der im letzten Jahr verstorbene Stempelhengst des Gestüts, der dort in Form einer Bronzestatute weiterhin über seine erfolgreichen Kinder wacht. St. Schufro selbst konnte sein Grand Prix-Debüt in 2020 auf Anhieb in einen Sieg ummünzen und hat ihn Deutschland bereits mehrere gekörte Söhne.

Auch die Nachwuchsvererber vom Gestüt Blue Hors konnten zuletzt mehrfach auf sich aufmerksam machen. Einer von ihnen ist der vierjährige Dream Boy-Sohn Monte Carlo, ein bewegungsstarker Prämienhengst und die Nummer zwei der KWPN-Materialprüfung 2020. Auch Santiano v. Sezuan und Viconte v. Vivaldi schicken sich bereits an, in die Hufspuren ihrer berühmten Vorfahren zu treten.

Insgesamt 13 Vererber werden sich bei der Online-Hengstschau dem Publikum präsentieren. Das Gestüt Blue Hors bietet in dieser Saison erneut eine starke Hengstkollektion an, welche viele interessante Blutlinien vorzuweisen hat. Wer sich schon vorab über die Hengste informieren will, findet hier alle Infos. Zudem sind weitere Veranstaltungen in den nächsten Wochen geplant.