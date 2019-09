Zangersheide: Vollbruder zu Beezie Maddens Spruce Meadows-Sieger für 127.000 Euro

Passender hätte der Sieg von Beezie Madden und Darry Lou im Rolex Grand Prix von Spruce Meadows aus Sicht der Zangersheide Quality Auction kaum kommen können, gehörte doch Darry Lous Vollbruder zum Auktionslot. Und war denn auch der teuerste 2019er Youngster.

Troy Z heißt die Preisspitze von Teil II der Zangersheide Quality Auction 2019. Am Freitag wurde die erste Hälfte des Lots voller viel versprechender Springfohlen verkauft, am Samstag die zweite. Schon am ersten Tag knackte ein Halbbruder zu Christian Ahlmanns Dominator Z die 100.000 Euro-Marke. Manfred von Allwörden holte ihn nach Schleswig-Holstein.

Und auch das teuerste Fohlen von Tag zwei wechselte nach Deutschland – für 127.000 Euro. Troy Z ist ein Tangelo van de Zuuthoeve-Nabab de Reve-Sohn, ein Vollbruder zu Darry Lou, der Beezie Madden gerade als erster Frau seit Einführung des Grand Slam den Sieg in einem Rolex Grand Prix bescherte. Und Tangelo van de Zuuthoeve ist bekanntlich unter anderem auch Vater von Daniel Deußers Championatshengst Tobago Z.

Zweitteuerstes Fohlen des Wochenendes war ein weiterer Dominator Z-Halbbruder, diesmal mit Chacco Blue auf der Vaterseite: Cobra 2000 Z. Für 92.000 Euro fand der Hengst ein neues Zuhause innerhalb Belgiens.

Eine Tochter von Pilar Cordons international siegreicher Coriana van Klapscheut war mit 64.000 Euro drittteuerste Offerte an Tag zwei in Zangersheide. Lord Z-Darco lautet die Abstammung von Loriana Philyra V.V. Z, die ebenfalls nach Deutschland wechselte.

Bemerkenswert: Von 46 Fohlen, die alleine am zweiten Auktionstag unter den Hammer kamen, wechselten 16 nach Deutschland, alle im Bereich ab 15.000 Euro aufwärts, elf ab 20.000 Euro aufwärts, 6 ab 40.000 Euro aufwärts.

