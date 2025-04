Oudkarpsel: Ingrid Klimke auf Podiumsplatz in CCI4-S*

CStarkes Osterwochenende für Ingrid Klimke bei den North Holland Horse Trials in Oudkarspel: Mit ihren beiden Stuten Siena Just Do It und Cascamara NRW belegte sie die Plätze drei und vier in der Vier-Sterne-Kurzprüfung. Der Sieg ging an Samantha Lissington mit Lord Seekönig.

Mit einem Doppelerfolg für Ingrid Klimke endete die internationale Vier-Sterne-Kurzprüfung im niederländischen Oudkarspel. Die Reitmeisterin platzierte sich mit ihren beiden Stuten Siena Just Do It und Cascamara NRW auf den Rängen drei und vier.

Den Sieg sicherte sich Samantha Lissington mit dem zwölfjährigen Lord Seekönig. Die Neuseeländerin und der Sohn des Lord Fauntleroy beendete die Prüfung mit -32,3 Minuspunkten und lag damit deutlich vor der Konkurrenz. Dass den beiden das Gelände in Oudkarpsel liegt, bewiesen sie bereits im vergangenen Jahr mit einem zweiten Platz in dieser Prüfung. Platz zwei in diesem Jahr ging an die Belgierin Lara de Liederkerke-Meier mit dem elfjährigen Origi (39,5 Minuspunkte).

Klimkes Westfalen-Power

Die Stuten von Ingrid Klimke zeigten sich in starker Form: Mit der 13-jährigen Westfalen-Stute Siena Just Do It, gezogen von Anke Just und im Besitz der Reiterin, erreichte Klimke eine Dressurnote von 32,3. Im Gelände kamen 10,8 Zeitfehler hinzu. Allerdings gelang es keinem der 30 Starterpaare, innerhalb der Zeit ins Ziel zu reiten. Im abschließenden Springen blieben Klimke und Siena fehlerfrei.

Die elfjährige Cascamara NRW aus der Zucht von Helmut Bergendahl kam mit -31,2 Punkten aus der Dressur. Mit mit ihr kassierte Klimke 12,4 Zeitfehler im Gelände. Im Parcours blieb sie fehlerfrei. Mit -43,6 Punkten sicherten sich Klimke und Cascamara NRW Rang vier.

Mit Arne Bergendahl und Luthien NRW schaffte es ein weiteres deutsches Paar in die Top-Ten, sie wurden Neunte (−45,8 Punkte).