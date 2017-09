Fliegender Galoppwechsel: Dressurreiten mit Ingrid Klimke

Da das Pferd in der Traversale gut versammelt ist, bietet sich die Lektion für den fliegenden Galoppwechsel an. „Ich reite zunächst aus der Ecke heraus eine Galopptraversale fast ohne Stellung bis zur Viertellinie, pariere beim Erreichen der Linie zum Schritt durch und galoppiere im Außengalopp wieder an“, so Ingrid Klimke. Vor dem Abwenden erfolgt wieder ein einfacher Wechsel zum Handgalopp.

„Wenn mein Pferd sicher an den Hilfen steht, sich gut trägt und konzentriert mitarbeitet, dann übe ich das Gleiche noch einige Male. Anfangs wieder mit nur einem Schritttritt und später ohne. Beim Erreichen der Viertellinie reite ich einen Galoppsprung gerade und stelle mein Pferd schon in die neue Richtung. Dann folgt die Wechselhilfe. In der Lernphase muss ich die Hilfe noch deutlicher geben, bevor ich sie später langsam unsichtbar werden lassen kann.“

Tipp: Bei sensiblen Pferden, die gerne mal die Reiterhilfen vorwegnehmen, sollte man darauf achten, klare Hilfen zu geben – und zwar vor allem im richtigen Moment. Das Timing muss stimmen.

Außerdem sollte der Reiter immer wieder neue Situationen schaffen, damit das Pferd wartet bis die Reiterhilfe zum fliegenden Wechsel kommt. Der fliegende Wechsel kann nur so gut sein, wie der versammelte Galopp vor dem Wechsel. Deshalb sollte das Pferd bergauf, vor den treibenden Hilfen, immer im Rhythmus und versammelt galoppieren. Zwischen den Wechseln immer wieder groß nach vorne galoppieren und den Schwung richtig entfalten.

Das Ziel: korrekter fliegender Galoppwechsel