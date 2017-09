Longieren: sinnvoll eingesetzt hilft es Pferd und Reiter!

Richtig Longieren ist durchaus sinnvoll, denn: „An der Longe kann man sich die ersten fünf Punkte der Ausbildungsskala erarbeiten“, erklärt Wolfgang Egbers aus dem niedersächsischen Haftenkamp. Ein Ersatz für die Arbeit unter dem Sattel sei es aber dennoch nicht, findet der Pferdewirtschaftsmeister. „Longieren ist ein Mittel zum Zweck“, sagt er. Es sei bei jungen Pferden beispielsweise ein Hilfsmittel, um sie spannungsfrei auf das Reiten vorzubereiten.

So sieht es auch Pferdewirtschaftsmeister Jan Hendrik Biß: „Longieren ergänzt das Reiten, ersetzt es aber nicht.“ Das Longieren ist für ihn Teil der klassischen Ausbildung. Es dient dazu, das Pferd ohne Reitergewicht zu gymnastizieren, Probleme, die unter dem Sattel auftreten zu bearbeiten, ein rekonvaleszentes Pferd anzutrainieren oder ein junges Pferd an Sattelzeug und Kommandos zu gewöhnen. „Longieren ist anspruchsvoll, vorausgesetzt ich mache es mit Verstand. Dann kann ich ein Pferd im Sinne der Ausbildungsskala gymnastizieren und trainieren“, so der Ausbilder.

Das Longieren bietet den Pferden also Abwechslung und dem Reiter die Möglichkeit vom Boden aus bestimmte Schwerpunkte zu trainieren, wie beispielsweise die Losgelassenheit oder Durchlässigkeit. Bei dem Training mit Cavaletti werden auch vermehrt die Aufmerksamkeit und das kraftvollere Abfußen des Pferdes, sowie die gesamte Koordination gefördert.

„Die versammelte Arbeit an der Longe ist nicht positiv“, erklärt Wolfgang Egbers. Sobald sie ins Spiel kommt, steigt man entweder in den Sattel oder arbeitet an der Hand, mit der Doppellonge oder dem langen Zügel.

Die Ausrüstung zum Longieren

Zum Longieren braucht man die richtige Grundausrüstung. Wichtig dabei sind einige grundsätzliche Punkte, die sicherheitsrelevant sind und die es darum zu beachten gilt:

So sind Handschuhe und festes Schuhwerk während des Longierens Pflicht! Dadurch wird die Verletzungsgefahr reduziert, falls das Pferd losstürmt und die Longe durch die Hand zieht. Dabei sollte man bereits bei der Auswahl der Handschuhe auf geeignetes, strapazierfähiges Material achten. Wichtig ist in solchen Situationen ist auch festen Halt zu haben. „Sporen sollte man niemals beim Longieren anlassen“, sagt Egbers. Sehr schnell kann man daran hängen bleiben und über die eigenen Füße stolpern!

Die Longierpeitsche Man sollte immer mit Peitsche longieren, auch wenn das Pferd gehfreudig ist. Die Peitsche wird gebraucht, um Hilfen zu geben. Wolfgang Egbers hat die Erfahrung gemacht, dass handelsübliche Longierpeitschen oft ein zu kurzes Lederband haben. „Ich will das Pferd erreichen und formen“, erklärt der Pferdewirtschaftsmeister. Daher rät er zu einem Trick: Die Peitsche durch ein weiteres Lederband verlängern. Longieren mit Longiergurt