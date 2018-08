Fahrsicherheitstraining mit Anhänger zu gewinnen

Anhänger anspannen, Rampe runter, Pferd drauf – es kann so einfach sein mit dem Pferd auf Achse zu sein. Doch was, wenn es überraschend zu Situationen kommt, auf die der Fahrer nicht gefasst ist? Ein Sicherheitsfahrtraining bei der Volkswagen Driving Experience mit Tiemeyer automobile AG hilft! Mit dabei: Dressurreiterin Dr. Annabel Frenzen.

Gerade Landstraße, gute Sicht, ruhig stehendes Pferd ­– da lässt sich gut fahren und die komplexeste Frage, die es zu klären gilt ist, welche Musik man hört. Doch was, wenn der Anhänger plötzlich zu schwanken beginnt? Was, wenn ein Platzregen die Fahrbahn zwischenzeitlich in ein Schwimmbecken verwandelt? Und dann ist da ja noch die Sache mit dem Rangieren auf engem Raum…

Fahrsicherheitstraining zu gewinnen! Sicher unterwegs

Bei der Volkswagen Driving Experience haben fünf St.GEORG-Leser einen ganzen Tag Zeit, sich von dem Expertenteam Tipps geben zu lassen. Motto: So werden aus Reaktionen Reflexe, sprich: Sicherer Autofahren, auch bzw. gerade mit Anhänger, wird jeder der Teilnehmer können nach diesem intensiven Tag. Auf dem Gelände kann man Dinge ausprobieren, die man sich sonst nie trauen würde. Eine harte Vollbremsung, um zu erfahren, wieder Anhänger reagiert? Alles machbar.

Mit dabei sein wird auch die Dressurreiterin Dr. Annabell Frenzen, die nicht nur ihre eigenen Fahrkünste testen wird, sondern auch von ihren Erfahrungen mit Pferdestärken, vornehmlich im Dressurviereck berichten wird. Das heißt auch hier können die Teilnehmer noch einmal profitieren von Insiderwissen.

Die Initiative ging von Tiemeyer automobile aus. Hinter dem Unternehmen stecken nicht nur mehrere Autohäuser im Ruhrgebiet, sondern vor allem die reitsportbegeisterte Familie Tiemeyer. Tochter Pauline, die auch vor Ort sein wird, hat das Goldene Reitabzeichen für Erfolge in Dressur und Springen. Ihre „Parcoursfertigkeit“ wird sie auf der Teststrecke der Volkswagen Driving Experience unter Beweis stellen.

Wir verlosen fünf Plätze eines Sicherheitsfahrtrainings bei der Volkswagen Driving Experience mit Tiemeyer automobile AG am 1. Oktober in Rheinberg bei Duisburg. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Führerschein haben und können sich bis zum 15. September bewerben.

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um einen der fünf Plätze des Fahrsicherheitstrainings.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist der 15.09.2018 – Viel Glück beim Mitmachen!

