Nachhaltige Reitmode: Funktionsshirt von Hoofment gewinnen!

Was kommt nach Polyester & Co? Eukalyptus! Die neue Marke HOOFMENT setzt auf nachhaltige Reitbekleidung und innovative Materialien. Wir verlosen ein Funktionsshirt aus Eukalyptus!

Der schnell nachwachsende Rohstoff Eukalyptus ist biologisch abbaubar. Das Material, das daraus entsteht nennt sich Lyocell und wird in einem umweltschonenden Herstellungsverfahren hergestellt – also ohne den Verbrauch von viel Wasser und Chemikalien. Daher setzt die 2020 gegründete Marke HOOFMENT auf Funktionsshirts zum Reiten aus Eukalyptus.

Wobei Lyocell nicht nur in puncto Nachhaltigkeit überzeugen kann, sondern von Natur aus atmungsaktiv und antibakteriell ist. Dazu entwickelt es weniger Schweißgeruch als herkömmliche Funktionsshirts aus Polyester. In der Kollektion finden sich auch andere spannende Neuheiten – wie Reitleggings aus recycelten Fischernetzen.

Dem Start-up geht es aber nicht nur um nachhaltige Materialien, sondern auch um faire Produktionsbedingungen mit kurzen Lieferwegen. Deshalb werden alle Produkte innerhalb Europas produziert. „Eine Produktion in weit entfernten Billiglohnländern kam für uns nie in Frage“, so die Gründerinnen Jessica Thees (27) und Stefanie Lubetzky (28). Sie haben mit HOOFMENT nicht nur eine Marke für Reitbekleidung gegründet, sie möchten außerdem mehr Bewusstsein für Konsum schaffen und vor allem eins sein: transparent und persönlich. Ihr großes Herz für Pferde zeigt sich auch in der Unterstützung der Organisation „4 Hufe im Glück“, die sich für Pferde in Not einsetzt.

Wir verlosen ein sportlich-elegantes Funktionsshirt aus nachhaltigem Lyocell im Wert von 79 Euro. Teilnahmeschluss ist der 20. Mai 2021.

Mehr Infos: www.hoofment.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

