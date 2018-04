Reithose mit Vollbesatz nach Wahl zu gewinnen

Wir verlosen zwei Reithosen von QHP in der Größe Ihrer Wahl.

Bliss ist ihr Name und mit Kleeblättern ist sie bestückt: die neue Vollbesatz Grip Reithose von QHP. Mit fake-Reißverschlusstaschen und einem gestickten „Q“ aus Strass-Steinen, ist die Reithose ein richtiger Hingucker. Wir verlosen je eine Reithose in den Farben grau und navy. Verfügbar ist sie in den Größen 34 bis 48.

Hier können Sie sich nochmal Details zu der Hose anschauen. Teilnahmeschluss ist der 1. Juni. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung nicht möglich.