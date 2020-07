Springsattel im Test: Jetzt den Bates Victrix gewinnen!

Einer zum Abheben: der Springsattel Bates Victrix hat uns im Test nicht nur mit seiner Optik überzeugt, sondern vor allem durch die ideale Passform. Unter allen St.GEORG Lesern verlosen wir jetzt ein Exemplar!

Ganz dicht am Pferd sitzen? Mit dem Bates Victrix kein Problem! Die St.GEORG-Redaktion durfte den leichten Close Contact Sattel aus geschmeidigem Kalbsleder selbst testen. Fazit: Volltreffer! Sattelhersteller Bates vereint in diesem Modell viele Technologien, die sich bereits in der Praxis bewährt haben. So lässt sich auch der Victrix ganz individuell an verschiedene Pferdetypen anpassen – und das direkt vor Ort. Luftgepolsterte Sattelkissen und verschiedene Kopfeisen zum selbst Austauschen machen das möglich.

Schön, wenn der Sattel dem Pferd passt. Noch besser, wenn auch der Reiter happy ist! Die Pauschen des Bates Victrix lassen sich dank Klettverschlüssen auf die individuell beste Position für den Reiter einstellen. Das i-Tüpfelchen ist die verstellbare ergonomische Sturzfeder: Mit wenigen Handgriffen können die Steigbügelriemen so für eine optimale Schenkellage etwas weiter hinten oder vorne positioniert werden.

Der Bates Victrix ist in den Sitzgrößen 16,5, 17 und 17,5 Zoll erhältlich. Die zwei Grundfarben lassen sich in 22 Varianten ganz nach eigenem Geschmack kombinieren.

Wir verlosen einen individuell angepassten Springsattel Bates Victrix im Wert von 3.395 Euro. Der Sattel wird nach einer Anprobe passend für Sie und Ihr Pferd sowie nach Ihren optischen Wünschen angefertigt. Teilnahmeschluss ist der 15.08.2020.



Mehr Informationen finden Sie unter www.batessaddles.com. Den aktuellen St.GEORG 08/2020 mit dem ausführlichen Bericht zum Satteltest können Sie versandkostenfrei in unserem Shop bestellen.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

