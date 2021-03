St.GEORG Shopping Weeks – Schockemöhle Sports

Auf der Suche nach einem neuen Reitstiefel? Bei Schockemöhle Sports werdet ihr bestimmt fündig.

Egal ob auf oder neben dem Pferd, beim Reiten muss das Schuhwerk passen – in jeglicher Hinsicht. Die Stiefel von TONICS sind daher wahre Multitalente: Sie bieten nicht nur Tragekomfort und Funktionalität, sondern überzeugen auch durch ihr sportlich-elegantes Design und eine hochwertige Verarbeitung.

Galaktisch gut

Der Reitstiefel „JUPITER“ zählt zu den absoluten Bestsellern von Schockemöhle Sports. Bei diesem Modell treffen innovative Details – wie der anatomisch eingearbeitete, seitliche Reißverschluss – auf eine überzeugende Optik und eine optimale Passform. Dank der hochwertigen Außensohle und einem vorgeformten Fußbett, bietet der Stiefel größtmöglichen Halt in jeder Situation. Für zusätzliche Stabilität sorgt das rutschhemmende Grip-Leder an der Innenseite, damit Sie sich im Sattel immer sicher fühlen. Ganz viel Bequemlichkeit schaffen das Innenfutter aus weichem Kalbsleder und die integrierten Knöchelpolster. Nicht zuletzt zaubert der Stiefel eine elegante Silhouette, da die elastischen Einsätze eine besonders schmale Passform erlauben. Und damit auch für jeden Geschmack etwas dabei ist, gibt es den „JUPITER“ in den zwei Farbvarianten schwarz und braun sowie mit zwei verschiedenen Bogenversionen crystal und spark.

Der „JUPITER“ – einfach galaktisch gut!

Völlig neuer Tragekomfort

Sportlich, funktional und dazu noch absolut bequem: Der neue Reitstiefel „SPECTRUM“ lässt keinerlei Wünsche offen!

Aus erstklassigem Glattleder gefertigt, setzt dieser Stiefel auf ein sportlich-elegantes Design. Damit ist er immer die perfekte Wahl – egal ob für das tägliche Training oder den großen Turnierauftritt.

Die mit einem Abriebschutz ausgestattete Außenseite macht den Stiefel zudem besonders langlebig. Auch Komfort wird beim „SPECTRUM“-Stiefel großgeschrieben: Ein robuster Reißverschluss an der Rückseite, zusätzlich geschützt durch anatomische Reißverschlusslaschen, lässt das An- und Ausziehen kinderleicht werden. Das weiche Futter aus Kalbsleder, die Knöchelpolster und das atmungsaktive Textilfutter im Fußbereich sorgen dafür, dass man diese Stiefel am liebsten nie wieder ausziehen möchte. Das vorgeformte Fußbett und die hochwertige Sohle, garantieren auch beim „SPECTRUM“ einen optimalen Halt im Steigbügel und am Boden. Und auch unruhige Reiterschenkel gehören dank dem festen, rutschhemmenden Grip-Leder an der Stiefelinnenseite der Vergangenheit an.

Mit TONICS Stiefeln heißt es also: einfach reinschlüpfen, losreiten und wohlfühlen!

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.tonics-shoes.com