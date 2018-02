Gewinnspiel: rund um die Uhr Anja Beran

Anja Beran ist zwar in der klassischen Reitweise zuhause, aber von ihr können Reiter jeder Reitweise etwas lernen. Wir verlosen einen Jahreszugangscode für Pferdia, wo Sie sich 24/7 Videos der Ausbilderin anschauen können.

Wir haben uns von Hamburg auf den Weg gen Süden gemacht. Ziel war das Gut Rosenhof im bayerischen Rudratsried, auf dem sich Anja Beran im Jahr 2000 niedergelassen hat. Schon seit Kindertagen ist die heute 48-Jährige mit der Arbeit mit Pferden vertraut. Zunächst absolvierte sie noch das Reitabzeichen in Bronze, widmete sich aber schon seit ihrem 16. Lebensjahr der klassischen Reitkunst. Seit dem machte die Ausbilderin in mehreren Ländern und bei Persönlichkeiten wie Luis Valenca und Marc de Broissia Halt. Bis 2013 leitete sie das Gut Rosenhof zusammen mit Manuel Jorge de Oliveira, eine Koryphäe in der klassischen Reitweise. Neben ihrem Talent im Sattel, besonders vermeintliche Problempferde haben es ihr angetan, gibt sie ihr über die Jahre angelesenes Wissen weiter. Ihr neuestes Projekt „Blickschulung – Pferdegerechte Ausbildung erkennen“. Europaweit schult sie mittlerweile Reiter darin, gut ausgebildete Pferde zu erkennen. Eine Idee, die Anklang findet, denn ihre Seminare dazu sind immer innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wir haben Anja Beran besucht – die Reportage können Sie hier lesen und unter allen, die noch mehr über die Blickschulung lernen möchten, verlosen wir einen Jahres-Zugangscode von Pferdia. Dort sind Anja Berans Lehrvideos in voller Länge hochgeladen.

Viel Erfolg beim Mitmachen!