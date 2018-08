Pferdepflege von AQUAPRESÉN zu gewinnen

AQUAPRESÉN hat mit dieser Pflege-Serie die erste natürliche Tierpflege auf der Basis aktivierten Wassers weltweit auf den Markt gebracht.

Die Hauptbestandteile der Produkte sind jeweils aktiviertes Wasser und Molke. Das soll bei sehr guter Verträglichkeit die beliebte Effektivität verleihen.

Doch was ist „aktiviertes Wasser“ überhaupt?

Aktiviertes Wasser ist von AQUAPRESÉN selbst gefördertes und durch ein patentiertes Elektrolyse-Verfahren verändertes Schweizer Qualitätswasser, das die Eigenschaft besitzt, mikrobiologische Lebewesen, wie Bakterien, Viren und Pilze, zu neutralisieren. Aktiviertes Wasser ist zu 100% natürlich und frei von jeglichen Chemikalien. Dies wurde laut Herstellerangaben auch mehrfach wissenschaftlich bestätigt und belegt.

Unsere Pflegerin des Jahres Christina Müller, hat für den Profi-Pflege-Tipp der St.GEORG Ausgabe 9/2018 die Produkte mit aktiviertem Wasser von AQUAPRESÉN bereits getestet und jetzt sind unsere Leser dran!

Wir verlosen unter allen teilnehmenden St.GEORG Lesern drei Komplett-Sets von AQUAPRESÉN. In diesen Sets ist je ein Animals Blue Aktiv Liquid, Aktiv Gel, Aktiv Muskelbalsam und Aktiv Shampoo enthalten.

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die Pflegesets von AQUAPRESÉN.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per E-Mail von uns benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist der 23.09.2018 – Viel Glück beim Mitmachen!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.