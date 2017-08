Gewinnspiel: Vileda Hundetrockentuch-Set

Nasse Pfoten und muffiges Fell nach einem Ausritt mit dem Hund? Das könnte bald der Vergangenheit angehören. Wir verlosen insgesamt fünf Hundetrockentuch-Sets von Vileda Home.

Nach einem Herbstausritt mit Hund und Pferd kommt man eher selten sauber und trocken zurück. Viel eher hat sich der Hund in einer Pfütze gebadet und verbreitet im Anschluss der typischen Geruch eines nassen Hundes. Den wollen Sie ungern im Auto oder in den eigenen vier Wänden haben? Dann könnte das Vileda Hundetrockentuch-Set das Richtige für Sie sein. Denn die spezielle Microfaser setzt in Verbindung mit Feuchtigkeit feinste Silberpartikel frei, die das Wachstum von geruchsbildenden Bakterien hemmen sollen. Mit dem Hundetrockentuch lassen sich Pfoten und Fell einfach reinigen. Zudem nimmt das Tuch viel Feuchtigkeit auf und trocknet schnell. Neben dem Hundetrockentuch, mit dem der Hund schnell trocken werden soll, ist auch ein Antibac-Tuch im Set enthalten, mit dem sich kleinere Wunden reinigen lassen. Wir verlosen insgesamt fünf Hundetuch-Sets, zwei in der Größe S/M für die kleineren Hunde und drei in der Größe L/XL. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ebenso.