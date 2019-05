HorSeven meets Bucas: Gutschein, Fliegendecke und Fliegenmaske zu gewinnen!

Gut gerüstet in die Sommerzeit starten: Neu und exklusive bei HorSeven gibt es eine einzigartige Fliegendecke im Zebra-Look, die in den leuchtenden, extravaganten HorSeven-Farben Rot und Weiß gehalten ist.

In Kooperation mit dem Hersteller Bucas, der für höchste Qualität steht, hat HorSeven diese neue Fliegendecke mit außergewöhnlichem Look und einem natürlichen und hochwirksamen Fliegenschutz designed.

Bucas Buzz-off-Qualität meets HorSeven-Design

Dass Fliegendecken im Zebra-Look nicht nur ein optischer Gag sind, sondern auch wissenschaftlich nachweisbar hilfreich im Kampf gegen allerlei Insekten sind, ist mittlerweile fast jedem Pferdebesitzer bekannt. Die Streifen verwirren die Insekten, die durch die Wahrnehmung des Musters über ihre Facettenaugen keinen geeigneten Landeplatz finden können und weiterfliegen. Dabei ist es gleich welche Farben die Streifen haben. Frei nach dem Motto: Create by nature, designed by HorSeven, wurde also diese rot-weiße HorSeven Fliegendecke entworfen, um den Stallalltag bunter zu machen und das Pferd auf natürliche Weise optimal vor lästigen Insekten zu schützen.

Material und Schnitt sorgen für hohen Tragekomfort

Die rot-weiße Buzz-off Fliegendecke im Full Neck Schnitt schützt den gesamten Körper und Hals des Pferdes. Das leichte und dennoch äußerst strapazierfähige Mesh-Gewebe ist besonders feinmaschig und gleichzeitig luftdurchlässig. Der stabile Front-T-Verschluss mit dem Magnetic-Snap-Lock System lässt sich leicht und sicher verschließen. Auch der empfindliche Bereich des Bauches ist durch einen großzügigen und abnehmbaren Bauchlatz wunderbar abgedeckt. Der gesamte Halsbereich ist durch ein fest integriertes, mit Klettverschlüssen ausgestattetes Halsteil geschützt, ein großzügiger Schweiflatz vervollständigt den Rund-um-Schutz.

Zusätzlich bietet die rot-weiße Buzz-off Zebra Fliegenmaske einen sehr guten Schutz für Augen und Ohren des Pferdes, wodurch sie die optimale Ergänzung zur rot-weißen Fliegendecke bietet. Selbstverständlich können beide Produkte auch jeweils nur für sich allein genutzt werden.

Wir verlosen jetzt unter allen St.GEORG-Lesern eine Fliegenkombo, bestehend aus der HorSeven-Kollektions-Fliegendecke mit Maske plus einem HorSeven 50 Euro Gutschein!

Die Fliegendecke gibt es in den Größen 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 165 und 170cm Rückenlänge, die passende Fliegenmaske gibt es in den Größen XS, S, M, L und XL.

Teilnahmeschluss ist 13.06.2019 – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diesen weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.