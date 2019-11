Letzte Chance: Jetzt noch schnell Karten für die Munich Indoors 2019 gewinnen!

Vom 21. bis 24. November steht die Olympiahalle in München wieder ganz im Zeichen des Pferdesports. Auf dem Dressurviereck und im Parcours werden internationale Stars gegeneinander antreten. Wer dabei sein möchte, kann jetzt noch bei uns Eintrittskarten gewinnen!

Den Munich Indoors steht ein Neuanfang bevor! Die internationalen Springen werden ab 2019 als Vier-Sterne-Prüfungen ausgetragen – das ist wieder ein Stern mehr als in den letzten Jahren. Auch die Dressurwettbewerbe mit Grand Prix, Special und Kür locken regelmäßig die deutschen Top-Paare in die bayerische Metropole.

Apropos Bayern: Die regionalen Reiter sollen noch mehr in den Fokus rücken. Nicht nur der Nachwuchs kommt in der Führzügelklasse und im Pony-Cup zu Zuge, das Finale des Bayern Championat kehrt nun ebenfalls nach München zurück. Keine geringere als Simone Blum hat diesen Titel einst gewinnen können – inzwischen ist sie Weltmeisterin.

Neben den sportlichen Höhepunkten, bietet eine vielfältige Einkaufs-Meile ausreichend Gelegenheit, um noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu shoppen. Im Munich Indoors-Stadl dreht sich dazu alles um die kulinarischen Freuden.

Wir verlosen jeweils 10×2 Karten für Samstag (23. November) und Sonntag (24. November). Aber Achtung: Teilnahmeschluss ist schon heute!



Weitere Informationen zu den Munich Indoors finden Sie hier.

