Für den Muskelaufbau des Pferdes: TRM Muscle Up – jetzt gewinnen

Das TRM Muscle Up wird vom Hersteller als „natürlicher Bodybuilder“ bezeichnet. Dieses Zusatzfuttermittel verspricht beim Muskelaufbau des Pferdes zu unterstützen.

Das Muscle-Up ist ein spezielles Ergänzungsfuttermittel für Pferde mit Gamma Oryzanol. Das Gamma Oryzanol ist ein natürlicher Extrakt aus dem Öl der Reiskleie ein natürlicher Futterzusatz zur Förderung der optimalen Muskelentwicklung des Pferdes. TRM Muscle-Up enthält eine hohe Konzentration von Gamma Oryzanol (1.200mg pro 15ml) auf einer Emulsionsbasis und soll durch diese Form für das Pferd gut zu verwerten sein. Das Zusatzfuttermittel kann nicht nur bei einer intensiven Trainingsphase unterstützen, sondern auch zu einer erfolgreichen und schnellen Regenerationsphase beitragen.

Zusammensetzung der 960 ml Flasche: Öl der Reiskleie und Analytische Bestandteile: Rohprotein 0,0 6 %, Rohöle und -fette 99,6 %, Rohfaser 0,41 %, Feuchtegehalt 0,49 %, Rohasche 0,01 %, Gamma Oryzanol 8 %.

Fütterungsempfehlung des Herstellers: 15 ml täglich mit der normalen Futterration verabreichen. MUSCLE UP ™ kann mit einer Plastikspritze direkt ins Maul eingegeben werden oder über die Kraftfutterration gegossen werden.Vor Gebrauch gut schütteln. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt der Hersteller Muscle Up für einen Zeitraum von mindestens 2 Monaten zu verabreichen.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden St.GEORG-Lesern drei Mal das TRM Muscle Up!

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um das TRM Muscle Up.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Den Gewinnern wird nach Ablauf des Gewinnspiels der Gewinn direkt von unserem Gewinnspielpartner zugeschickt.

Teilnahmeschluss ist der 18.11.2018 – Viel Glück beim Mitmachen!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar. Da der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner fuetternundfit verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung weitergeleitet.