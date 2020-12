Nikolaus-Special: Jetzt die Bücher von Anne Krüger-Degener gewinnen!

Seit mehr als 20 Jahren betreibt Anne Krüger-Degener gemeinsam mit ihrer Familie die Tierschule & Schäferei auf dem Degenerhof. Die Tierwirtschaftsmeisterin hat sich auf die Arbeit mit Hunden und Pferden spezialisiert und dafür ihre eigene Methode – die HarmoniLogie® – entwickelt. Das Ziel dieses Ausbildungs- und Trainingskonzepts ist eine gelungene Partnerschaft zwischen Mensch und Tier, basierend auf Vertrauen, Höflichkeit, Belastbarkeit und Verbundenheit.

Strukturiert und leicht verständlich vermittelt das Konzept, wie wir Menschen mit dem Tier in einen Dialog treten können. Durch eine klare Körpersprache und genaue Beobachtung soll eine sehr feine Kommunikation und vertrauensvolle Nähe zwischen Zwei- und Vierbeiner entstehen – ganz ohne Hilfsmittel, wie z.B. Leckerli. Das Motto der HarmoniLogie®: Die Trilogie vom Glück heißt Liebe, Vertrauen und Respekt.

Wer noch mehr über Anne Krüger-Degener erfahren möchte, der kann auch in den EQUITANA-Podcast hereinhören. Die zweite Folge führt die Zuhörer auf den Degenerhof nach Melle, wo Anne Krüger-Degener umgeben von Pferden, Hunden, Schafen, Ziegen und Enten lebt. „Das Geheimrezept dabei ist ein gutes Management und das heißt auch, Dinge gleichzeitig erledigen zu können. Also, dass ich Hunde trainiere, während ich ein Pferd reite.“ Sie spricht über Knubbelstellen, Motivation und die Gefährten an ihrer Seite. Die renommierte Tiertrainerin verrät aber auch, was sie so richtig auf Trab bringt, in welchen Momenten sie „Gänsepelle“ bekommt und warum sie sich nach fünf Minuten Bodercollie-Training wie frisch geduscht fühlt. Hier geht’s direkt zum Podcast auf Spotify.