Ostergewinn von Equimero: Equitrense Emilia

Ostersonntag! Und noch einmal haben wir Ostergewinne online, die der Osterhase in der St.GEORG-Ausgabe 4/2019 versteckt hat. Letzte Chance sich für die Wunschgewinne zu registrieren!

Alle St.GEORG-Leser, die das Lösungswort nicht gefunden haben, können sich zum Osterfest freuen: Für eine kurze Zeit gibt es die Möglichkeit sich direkt für seinen Lieblingsgewinn in die Verlosungsliste einzutragen. Allerdings sollte man schnell sein, da diese Möglichkeit nur für 48 Stunden besteht!

Equitrense Emilia von Equimero

Die Equitrense Emilia wurde für Freunde der so genannten „alt englischen“ oder „iberischen“ Verschnallung konzipiert: Der Nasenriemen kann an drei verschiedenen Positionen direkt in den Backenriemen verschnallt werden. Das Gebiss liegt dadurch noch ruhiger im Maul. Der Trensenzaum wurde in Handarbeit in der Manufaktur von Equimero hergestellt.

Der Trensenzaum ist wie folgt ausgestattet:

Neck Patches

innovativem, pferdefreundlichem Nasenpolster

Nasenriemen kann herausgenommen und in unterschiedlichen Höhen (Schlaufen) positioniert werden

In der Größe Kleines Warmblut

In der Farbe schwarz

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diesen weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.