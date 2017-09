Gewinnspiel: Uvex Reithelm in der Olympia Edition

Die deutsche Olympiamannschaft wurde für Rio 2016 exklusiv mit Reithelmen in den Deutschlandfarben ausgestattet. Der Helm ist nicht im Handel erhältlich. Hier können Sie den Helm gewinnen.

Der Reithelm von Uvex in der Olympia Edition überzeugt durch einen einwandfreien Tragekomfort. Da jeder Kopf eine individuelle Form hat und der Helm trotzdem optimal sitzen soll, ist der er in der Höhe und Weite justierbar. Er lässt sich also exakt auf den Kopf anpassen. Das Gurtband lässt sich stufenlos einstellen. Das R-FAS (Ring Fast Adapting System) sorgt mit dem integrierten Stahlring für noch mehr Stabilität am Gurtband. Die Außenschale des Helmes ist gespritzt und die Innenschale besteht aus EPS. Dadurch ergibt sich die hochwirksame Sicherheits-Kombination: außen schlagfest, innen stoßabsorbierend.

Sie möchten das Sicherheits-Genie in den Deutschlandfarben zu Ihrem Besitz zählen? Einfach Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen.

Die Zeit ist abgelaufen, das Formular ist geschlossen.