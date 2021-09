Gewinnspiel: 3 x 1 Buchexemplar „Work-Ride-Balance – Das Büroreiter Workout“

Wer täglich acht Stunden auf dem Bürostuhl verbringt, wird steif, keine Frage. Doch mit ein bisschen Kreativität lassen sich im Alltag einige kleine Übungen einbauen, die dem Reiter helfen, am Abend fit und beweglich in den Sattel zu steigen. Die Fitnesstrainerin und Centered Rider Instruktorin Mareike Krefl hat Anfang des Jahres ein Workbook veröffentlicht mit zahlreichen praktischen Tipps und Übungen, die jeder unauffällig in seinen Büro-Alltag einbauen kann.

Wir verlosen 3 x 1 Buchexemplar im Wert von 19,90 Euro. Füllen Sie dafür einfach das unten stehende Formular aus und mit etwas Glück halten Sie bald eines der drei Buchexemplare in den Händen!

Viel Glück!

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post verschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind hier jederzeit einsehbar.