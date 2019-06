Gewinnspiel: Rundum gepflegte Hufe mit ZEDAN

Das Hufpflege Spray macht die tägliche Hufpflege denkbar einfach. Es spendet Feuchtigkeit und versorgt den Huf mit wichtigen Fetten und Ölen. Durch die innovative Überkopf-Sprühfunktion lässt sich das Produkt aus nahezu jeder Position ganz einfach aufsprühen.

Insbesondere in der nassen Jahreszeit ist eine gute Fesselpflege besonders wichtig. Hier kommt das Produkt Fessel-Fit maucare zum Einsatz. Es ist die ideale Therapiebegleitung bei Mauke, pflegt die Fesselbeuge und schützt vor Nässe und Schmutz.

Ganz neu im Sortiment von ZEDAN ist der „Kronrand Balsam“ – eine Kombination aus wertvollen pflanzlichen Ölen, feuchtigkeitsspendendem Wollwachs, Keratin sowie Lorbeerfrucht- und Lorbeerblatt-Öl. Es ist die ideale wöchentliche Intensivpflege für den Kronrand. Bei brüchigen und spröden Hufen sollte es bis zu drei mal wöchentlich angewendet werden.

Alle Hufpflege Produkte von ZEDAN sind nach dem Naturkosmetik Standard NCS zertifiziert. Weitere Infos gibt es auf www.zedan.de!

Wir verlosen drei praktische Sets mit Hufpflege-Produkten von ZEDAN. Darin sind jeweils das Hufpflege Spray, Fessel-Fit maucare und der Kronrand Balsam enthalten. Teilnahmeschluss ist der 21. Juli 2019.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. (Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.)

3. Das Set von ZEDAN wird nach Ablauf des Gewinnspiels per Post an die Gewinner verschickt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

