Zu gewinnen: Tagestickets für die EQUITANA Open Air

Die größte Pferdemesse der Welt kommt in diesem Jahr zum ersten Mal nach Mannheim! Vom 5. bis 7. Juli findet die EQUITANA Open Air auf dem Maimarktgelände statt. Wir verlosen 10 x 2 Karten exklusiv für St.GEORG-Leser.

Als „Festival des Pferdesports“ bietet die EQUITANA Open Air vom 5. bis 7. Juli 2019 ein vielfältiges Programm mit Reitern und Pferden aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Von Schaubildern über Lehrstunden bis hin zu einem Ausbildungsabend mit Uta Gräf kommen kleine und große Pferdefans in Mannheim voll auf ihre Kosten. Der große Ausstellerbereich lädt zudem zu ausgiebigen Shopping-Touren ein. Besondere Höhepunkte sind auch der Gala-Abend am Samstag und ein geplanter Weltrekordversuch. Mit 140 Pferden und Reitern soll in Mannheim die bisher größte Quadrille der Welt aufgeführt werden.

Wer das nicht verpassen möchte, hat jetzt die Chance auf 10 x 2 Eintrittskarten. Die Gutscheine lassen sich vor Ort gegen Tagestickets eintauschen und berechtigen zum Eintritt am jeweiligen Tag sowie zu den Abendshows (Freitag: Uta Gräf, Samstag: EQUITANA Open Air at Night). Teilnahmeschluss ist der 30. Juni 2019!

Das ganze Programm und alle Infos zur EQUITANA Open Air finden Sie hier.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.