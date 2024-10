Familie Linsenhoff/Rath: Danönchen OLD lebt nicht mehr

Er war sowohl mit Liselott Marie Linsenhoff als auch mit ihrem Bruder Matthias Alexander Rath im Viereck erfolgreich: Der Oldenburger Danönchen ist im Alter von 17 Jahren verstorben.

Wie Liselott Marie Linsenhoff auf ihrem Instagram-Account bekanntgab, ist der Oldenburger Wallach Danönchen OLD am 12. Oktober „friedlich auf den Weiden des Schafhofs eingeschlafen, nach einem unheilbaren Beinbruch auf dem Paddock“.

Danönchen unter dem Sattel von Matthias Alexander Rath

Danönchen war ein 2007 geborener Danone I-Sohn aus der Elfira v. Rohdiamant. Züchter ist der Franzose Xavier Marie vom Haras de Hus. Auf der Elite-Fohlenauktion des Oldenburger Verbandes in Vechta ersteigerte Ann Kathrin Linsenhoff den Braunen 2007 für 46.000 Euro. Aufgezogen und angeritten wurde er auf dem Schafhof in Kronberg im Taunus.

Als Vierjähriger zuerst unter Dagmar Kallenberg unterwegs, stieg ab 2012 Matthias Alexander Rath in den Sattel von Danönchen. Zwei Jahre darauf gelang dem Paar im französischen Vidauban der Einstieg in die internationale Prix St. Georges-Tour. Gerade einmal siebenjährig, platzierte Matthias Alexander Rath den Wallach mit 72,707 Prozent auf dem dritten Rang im Finale des Nürnberger Burgpokals in Frankfurt.

Karriere als Juniorenpferd unter Liselott Marie Linsenhoff

Im Herbst 2015 war es an der jüngeren Halbschwester von Matthias Alexander Rath, die Zügel von Danönchen zu übernehmen. Der Wallach wurde Juniorenpferd von Liselott Marie Linsenhoff. Der Einstieg in den Turniersport gelang für beide im spanischen Jerez de la Frontera gleich gut: 75,875 Prozent und damit Platz 1 erreichte das Paar in der Kür. Danach folgten internationale Siege zum Beispiel in Valencia, Wiener Neustadt und Nizza. 2018 übernahm kurzfristig wieder Matthias Alexander Rath und stellte Danönchen erfolgreich in Le Mans vor. 2019 war die letzte internationale Saison für den Braunen, dieses Mal wieder mit Liselott Marie Linsenhoff. Den allerletzten gemeinsamen Turnierstart erlebte das Paar 2020 auf nationalem Niveau in Herzlake.

Danönchen OLD: Ruhestand ab 2022

Im Sommer 2022 wurde bekannt, dass der Wallach mit 15 Jahren nach einer Verletzung in den sportlichen Ruhestand geschickt wird. Er verbrachte seine beiden letzten Lebensjahre dort, wo er auch aufgewachsen war: auf dem Gestüt Schafhof in Kronberg im Taunus. Zum Tod von Danönchen schreibt Liselott Marie Linsenhoff:

„Heute sind wir mit dir deinen letzten Weg gegangen als Familie, jeder Schritt eine Erinnerung. Dein Leben lang hast du uns getragen, jetzt haben wir dich die letzten Meter über gestützt. Von Anfang an warst du bei uns seit Kindertagen. Aufgewachsen und erwachsen geworden sind wir zusammen, ob im Wettkampf oder zuhause immer hast du mich begleitet. Jetzt gehst du auf die Weiden, die vor einigen Jahren deine Spielwiese waren, zum Ursprung zurück. Alles, was ich empfinde, ist Dankbarkeit, für alle Erfolge und Niederlagen, Erinnerungen und Erlebnisse, alle haben mich geprägt und in ihnen wirst du immer weiterleben.“

Nina Gross