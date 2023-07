Rose Oatley in Führung bei den Einzel-Europameisterschaften der Junioren

Mit einem neuen persönlichen Bestergebnis haben sich Rose Oatley und Sommernacht in der Einzelwertung der Junioren-Europameisterschaften Dressur in Kronberg nach der Hälfte des Starterfeldes an die Spitze gesetzt. Bei den U14-Reitern ging es heute um Teil eins der Mannschaftswertung. Bisher liegen die deutschen Reiter klar in Führung.

Schaut man sich die Ergebnisse des Mannschaftswettbewerbes der Junioren an, kann man sagen: An Rose Oatley und Sommernacht wird es für die morgigen Starter schwer, vorbeizukommen. Das Paar aus Deutschland war in dieser Prüfung schon das mit dem besten Ergebnis gewesen. Die Einzelaufgabe hatte das Paar in Hagen bei den Future Champions schon gewinnen können.

Personal Best für Rose Oatley

Heute war es für Oatley und die ehemalige Bundeschampionesse das dritte Mal, dass sie diese Prüfung absolvierten – und dabei konnten sie sich um gut zwei Prozent verbessern! 78,030 Prozent lautete das Ergebnis für Oatley und ihre achtjährige Rocco Granata-San Remo-Stute, die von Ingo Pape gezogen wurde. Allesamt sahen die Richter das Paar mit ihren Bewertungen in Front.

Rang zwei belegt derzeit ebenfalls eine der Mannschaftseuropameisterinnen der Junioren. Lana-Pinou Baumgürtel ritt die neunjährige Escolar-Laurentianer-Tochter Emma zu 74,088 Prozent. Auf den Plätzen drei bis fünf liegen derzeit Paare, die in ihrer Prüfung allesamt ein neues persönliches Bestergebnis erzielten. Das ist zum einen Florentina Jöbstl, die mit Bodyguard und 73,791 Prozent derzeit auf dem Bronzerang liegt. Dahinter folgt Josephine Ruppert mit Bella Donna auf dem vierten Platz mit 73,853 Prozent, der Lusitano-Hengst Caporal de Massa tanzte unter seiner britischen Reiterin Mette Dahl zu 72,412 Prozent und ist damit derzeit Fünfter.

Therese Billig und Marie Bernhard überzeugen bei den Children

Bei den U14-Reitern sind erst heute die Medaillenkämpfe so richtig gestartet, die Jüngsten durften in den ersten Tagen eine Einlaufprüfung reiten, die noch nicht zählte. Am Freitag ritt nun die erste Hälfte der in der Team-Wertung startenden Paare. Nach zwei Reitern liegt das deutsche Team nun klar vorn. Dafür sorgte in erster Linie Therese Billig, die mit Faro Shen zu einem neuen persönlichen Bestergebnis von 82,242 Prozent ritt – wobei man dazu sagen muss, dass die beiden diese Aufgabe zum zweiten Mal überhaupt gemeinsam bestritten. Das Ergebnis kann sich für die 13-jährige Therese Billig bei ihrer ersten Teilnahme an einer Europameisterschaft mehr als sehen lassen.

Nur einen Hauch schlechter gelang die Runde der zweiten deutschen Reiterin am heutigen Tag: Marie Bernhard erzielte im Sattel von For Rock G 81,334 Prozent und rangiert damit an zweiter Stelle. Die 14-Jährige reitet ebenfalls zum ersten Mal bei Europameisterschaften mit und war vorher wie ihre Teamkollegin Therese Billig international nur in Hagen am Start. Ihr Ergebnis von dort verbesserte sie mit der heutigen Wertung um mehr als vier Prozent.

Interessant auch das Paar, das sich heute an dritter Stelle platzierte: die türkische Dressurreiterin Lal Mira Gürgen stellte den Bordeaux-Sohn Lowland für 79,959 Prozent vor, auch das ein Personal Best des Paares.

Alle Ergebnisse vom Freitag der Junioren- und Children-Europameisterschaften Dressur 2023 in Kronberg finden Sie hier.

Auch interessant