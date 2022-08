Teilnehmer für das Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter 2022 stehen fest

Vom 8. bis 11. September finden in Verden die Deutschen Jugendmeisterschaften statt. Teil der DJM ist auch das Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter, für das nun die Teilnehmer benannt worden sind.

Schon seit 1997 wird das Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter ausgetragen, heute auch bekannt als Liselott-Rheinberger-Nachwuchsförderpreis. Welche Nachwuchstalente bis 14 Jahre daran teilnehmen dürfen, entscheidet sich in zwei Schritten. Zunächst werden sie von ihren Landesverbänden für einen Auswahllehrgang am DOKR in Warendorf nominiert. Nach drei Tagen wird dann hier entschieden, wer beim Bundesnachwuchschampionat dabei ist.

In diesem Jahr konnten sich folgende Paare für einen Auftritt in Verden empfehlen (alphabetisch nach Landesverbänden sortiert):

Emelie Hertwig (Steinheim/BAW) mit Diamond’s Rubioso

Nadja Sofie Tribusser (Drackenstein/BAW) mit Fabelhaft

Clara Vetter (Ebersbach-Musbach/BAW) Nymphenburgs First Dance

Vivianne Mercker (München/BAY) mit Belladonna

Marie Sohler (Bad Endorf/BAY) mit Beau Sancy

Lilly Marie Heins (Sandbostel/HAN) mit Skyline

Greta Sophie Osmers (Lilienthal/HAN) Ramazotti

Carolina Kim Rabeler (Bockelkathen/HAN) Quantino

Eve Catherine Bartels (Bad Homburg/HES) Freispiel

Mai Stößel (Darmstadt/HES) mit Ester

Lennea Höfler (Düsseldorf/RHL) mit Dark Sugar

Alessa Marie Maas (Meerbusch/RHL) mit Floricella

Victoria Winkmann (Kerken/RHL) mit Black or White Bordeaux OLD

Vanessa Carduck (Ramsen/RPF) mit Birkhof’s Sirtaki

Therese Billig (Taucha/SAC) mit Faro Shen

Zoe Marie Hachmeier (Schönhausen/SAN) mit Sir Piccolino

Sophia Henriette David (Stockelsdorf/SHO) mit Baron von Nymphenburg

Carl-Philipp von Ludowig (Grömitz/SHO) mit First Mandalore

Sina Brügger (Ascheberg/WEF) mit Freixenet

Lotta Plaas (Sassenberg/WEF) mit Beverly

Martha Raupach (Damme/WES) mit Jack Sparrow oder Francis Drake OLD

Tomke von Waaden (Jade/WES) mit Blue Ray

Reserve:

Greta Friederike Schmitt (Bad Homburg/HES) mit Domino

Mia-Marie Rondi (Hamburg/HAM) mit Monclaire

Sarah Suttner (Aichstetten/BAY) mit Fleetwood Mac

Geritten werden die FEI-Aufgaben für die Children, Mannschafts- und Einzelwertung. Die Punkte aus beiden Prüfungen werden addiert. Die drei punktbesten Paare ziehen ins Finale mit Pferdewechsel ein, wo eine Sonderaufgabe auf L-Niveau zu reiten ist. Die Rangierung erfolgt nach Addition der Wertnoten der drei Finalritte.