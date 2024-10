Das Logo für WM Aachen 2026 ist da – Lila, Gold und „welcome home“

Wenn vom vom 11. bis 23. August 2026 die Weltmeisterschaften in sechs Reitsportdisziplinen in Aachen stattfinden, werden Flaggen mit dem WM Logo 2026 omnipräsent sein. Heute wurde das Logo vorgestellt.

Verschlungen wie zweifarbiges Geschenkpapier, so präsentiert sich das Logo für die WM Aachen 2026 in Lila und Gold. Die Pressemitteilung erläutert, was beabsichtigt ist: „Als Eyecatcher fungiert ein geschwungenes „W“, in dem sich zwei Farbtöne vereinen: ein warmes Lila und ein strahlendes Gold, in das harmonisch die Icons der sechs Disziplinen integriert sind. Das „W“ symbolisiert einerseits die Welt und steht zugleich für „Willkommen“, getreu dem Motto der FEI World Championships Aachen 2026, „welcome home“.

WM Logo Aachen 2026 mit Motto „welcome home“

„Das Design des Logos spiegelt die Vision wider, gemeinsam mit Menschen aus aller Welt eine Großveranstaltung zu feiern, die den internationalen Pferdesport vernetzen und einbeziehen wird“, so Stefanie Peters, Präsidentin des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV,. „Schon oft hat Aachen als gastfreundlicher und weltoffener Gastgeber überzeugt, nicht zuletzt bei den Weltreiterspielen 2006, die sich bis heute ins Gedächtnis aller gebrannt haben, die damals mit dabei waren. Wir sind sehr stolz, dem Pferdesport in zwei Jahren erneut die Bühne für Weltklasse-Leistungen in der so berühmten Aachener Atmosphäre bieten zu dürfen.“

Lila ist die Farbe der FEI, entsprechend begeistert zeigt sich die Generalsekretärin des Weltreiterverbandes, Sabrina Ibáñez: „Die Enthüllung des Logos für die FEI World Championships Aachen 2026 ist mehr als nur ein visueller Meilenstein – es ist ein Symbol für unsere gemeinsame Begeisterung und unseren Ehrgeiz. Aachen ist ein Ort, der immer wieder Maßstäbe für den Pferdesport gesetzt hat. Dieses neue Logo spiegelt sowohl die Tradition als auch die Innovation wider, die die Weltmeisterschaften prägen werden. Wir freuen uns darauf, die Welt erneut an diesem ikonischen Veranstaltungsort willkommen zu heißen, wo Athleten, Pferde und Fans zusammenkommen und unvergessliche Erinnerungen schaffen werden.“

So ist man dabei bei der Reit-WM in Aachen 2026

Tickets für die „FEI World Championships Aachen 2026“, wie das Event offiziell heißt, gibt es für alle Disziplinen. Online kann man sie im Online Ticketshop erhalten, oder telefonisch unter 0241-9171111. Wer gerade in der Kaiserstadt ist, kann auch direkrt in der Geschäftsstelle des Aachen-Laurensberger Rennvereins Tickets erwerben. Weitere Infos gibt es auf der Homepage, auf Instagramoder Facebook.