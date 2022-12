Heute großer Sonderrabatt für Tickets 25. Partner Pferd in Leipzig

Da ist dem Weihnachtsmann kurz vor Heiligabend etwas vom Schlitten gepurzelt: Heute gibt es Tickets für den Entscheidungstag bei der Partner Pferd in Leipzig satte 25 Prozent günstiger!

Großer Preis von Leipzig – gleichzeitig Qualifikationsspringen für das Weltcup-Finale in Omaha – und auch die Fahrer geben am Sonntag in der Messehalle in Leipzig alles. Wer dabei sein möchte, hat heute die Möglichkeit, mit einer Rabattaktion richtig Geld zu sparen. Zum 25. Geburtstag des Weltcup-Turniers in Leipzig bietet der Veranstalter heute eine limitierte Anzahl an Tagestickets für Sonntag, 22. Januar, an. 25 Prozent günstiger sind die Eintrittskarten, da hat man doch gleich etwas gespart, das man bei der Messe in seinen eigenen Vierbeiner investieren kann.

Ticket Rabatt in Leipzig

Der Rabatt gilt ausschließlich bei Bestellung über www.ticketgalerie.de/sport mit dem Gutscheincode „happy25“ und ist auf 250 Tickets (sowie auf den Kauf von jeweils vier Tickets) begrenzt. Die Aktion ist am heutigen Montag, den 19. Dezember um 8.00 Uhr gestartet und läuft bis 24.00 Uhr.

Tickets für die Jubiläumsausgabe der PARTNER PFERD vom 19. – 22. Januar 2023 gibt es bei www.eventim.de, www.ticketgalerie.de/Sport und über www.partner-pferd.de/tickets im Online-Ticketshop der Leipziger Messe.