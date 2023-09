Jockey Filip Minarik gestorben

Aus dem Galoppsport gibt es traurige Nachrichten: Der Spitzenjockey Filip Minarik lebt nicht mehr.

Der gebürtige Tscheche Filip Minarik gehörte im Galoppsport zu den ganz Großen. Er war vierfacher Deutscher Meister und konnte mehr als 1700 Siege verbuchen, allein den Großen Preis von Baden hat er viermal gewonnen. Schon sein Vater Ferdinand war Jockey.

Bei einem Unfall während eines Rennens in Mannheim im Jahr 2020 verletzte sich Minarik so schwer, dass er vier Wochen im Koma lag und in Lebensgefahr schwebte. Er kam wieder auf die Beine, beendete aber seine aktive Karriere. Seitdem war er als Botschafter des Galopprennsports unterwegs, litt aber an den Folgen des Unfalls.

Filip Minarik wurde 48 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und eine Tochter. „Wir haben so sehr gekämpft, aber den Kampf gegen die immer stärker werdenden Depressionen hat er am Ende verloren. Wir brauchen Zeit, das Geschehene zu realisieren und zu verarbeiten“, sagte Minariks Frau gegenüber galopponline.de.

„Mit Filip Minarik verlieren wir einen geschätzten Kollegen und echten Freund, der Pferderennen bereits seit seiner Kinderstube liebte. Ich bin geschockt und tief betroffen“, so Daniel Krüger, Geschäftsführer von Deutscher Galopp. In den sozialen Medien gedenken Freunde und Bekannte unter dem Hashtag #rideforfilip an den Jockey.

Unser herzliches Beileid der Familie und den Angehörigen.

