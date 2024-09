Paralympics: Bronze für Debütantin Anna-Lena Niehues

Das war ein Olympiadebüt nach Maß: Anna-Lena Niehues holt bei den Paralympics in Paris in Grade IV Bronze. Die Niederländer präsentierten sich stark und die ersten Tickets für die Kür sind vergeben.

Für die Deutsche Meisterin Anna-Lena Niehues (Grade IV) sind Paris die ersten Paralympics ihrer Laufbahn. Mit der Stute Quimbaya v. Quatertime münzte sie ihr Debüt direkt in eine Medaille um. Für ihre Vorstellung im Viereck erhielt die Pferdewirtschaftsmeisterin 75,222 Prozent, persönliche Bestleistung. Dafür gab es Bronze und ein Ticket für die Kür am Samstag.

„Der Ritt war fantastisch. Quimbaya hat sich so auf mich konzentriert. Ich war sehr erstaunt, dass sie das gar nicht gemerkt hat, dass uns so viele zuschauen. Ich bin überglücklich, es hat alles so geklappt, wie es klappen sollte“, sagte Niehues.

Das Jahr läuft gut für Anna-Lena Niehues, die erst seit zwei Jahren im Parasport dabei ist. Nicht nur bei den Paralympics startet sie zum ersten Mal, schon bei den Deutschen Para-Meisterschaften in Balve dieses Jahr gab sie ihr Debüt auf nationalem Parkett. Und feierte mit persönlichen Bestleistungen den Gewinn des Titels.

Gold und Silber in die Niederlande

Den Vortritt lassen musste sie in Paris zwei starken Niederländerinnen: Demi Haerkens, Triple-Europameisterin von 2023, und Daula setzte sich mit 78,722 Prozent gegen ihre Landsfrau Sanne Voets mit Demantur durch, die gleich als Erste aufs Viereck gingen und dort mit 76,528 Prozent bereits ein Zeichen setzten.

In der Einzelwertung in den fünf Grades geht es auch darum, sich für den Start in der Kür am kommenden Samstag zu empfehlen. Jeweils die acht besten Paare je Grade können sich dort noch einmal Medaillen bewerben. Ihr Ticket dafür in der Tasche hat Heidemarie Dresing, Grade II, die am ersten Tag knapp das Treppchen verpasste und Vierte wurde.

