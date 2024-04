Warum St.GEORG nicht vom Weltcup-Finale Springen und Dressur in Saudi-Arabien berichtet

Am kommenden Wochenende findet das Weltcup-Finale der Spring- und Dressurreiter in Riad in Saudi-Arabien statt. St.GEORG wird nicht ausführlich berichten. Und das hat Gründe, der wichtigste: Wir wollen nicht Teil des „Sportswashings“ des Königreichs sein.

Nie gab es so viel Gewinngeld beim Weltcup-Finale Springen und Dressur wie in diesem Jahr in Riad in Saudi-Arabien. Der Reitsport folgt damit anderen Sportarten. Spektakuläre Fußballertransfers mit kolportierten dreistelligen Millionenbeträgen für die Fußball Liga Saudi-Arabien, ein Tennisturnier außerhalb der ATP Tour, bei dem der Sieger mit 7,5 Millionen US-Dollar nach Hause fliegt, oder die Golfserie LIV, die den Golfsport zu spalten drohte. Das sind nur einige Beispiele, wie der Wüstenstaat versucht, sein Image weltweit zu verbessern.

Sportswashing durch das Weltcup-Finale Springen und Dressur in Saudi-Arabien

Gerade in den Ölstaaten auf der Arabischen Halbinsel ist die Praxis, sich mit der Ausrichtung großer Sportveranstaltungen ein besseres Bild in der Weltöffentlichkeit zu verschaffen, weit verbreitet. Die umstrittene Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022 war bislang einer der Höhepunkte dieses Versuchs, das Image eines Landes mit problematischer Menschenrechtslage aufzupolieren. Experten sprechen in diesem Zusammenhang von „Sportswashing“. Dieser Begriff ist abgeleitet vom „Greenwashing“, bei dem Firmen sich einen „grüneren Anstrich“ geben als ihre Produkte es eigentlich verdienen. Verbraucherschützer geißeln weltweit diese Marketingstrategie, die auf eine gezielte Desinformation setzt.

Menschenrechte und Sport

Saudi-Arabien steht aufgrund seiner Menschenrechtsverletzungen weltweit scharf in der Kritik. International sorgte der Tod des Journalisten Jamal Khashoggi 2018 in der Türkei für Schlagzeilen. Die Ermordung des regimekritischen Autors wird der Regierung, also dem Königshaus Saudi-Arabiens, angelastet.

Der Fall Khashoggi ist beileibe nicht der einzige Vorfall, der für das negative Image des durch seine Erdölvorkommen unermesslich reich gewordenen Staats sorgt. Die Rolle der Frau ist ein weiterer großer Kritikpunkt. Frauen dürfen nur heiraten, wenn ein männlicher Vormund das erlaubt, im Fall einer Scheidung sind sie mehr oder weniger rechtlos. Selbst wenn sie sich um die Kinder nach einer Scheidung kümmern, können sie nicht als Vormund ihrer Kinder fungieren. Auch jüngere Gesetzesänderungen haben am Status der Frauen kaum etwas verbessern können. Human Rights Watch schreibt in einem Report: „Artikel 42 Absatz 3 besagt, dass keiner der Ehegatten ohne die Zustimmung des anderen Ehegatten auf sexuelle Beziehungen oder das Zusammenleben mit dem anderen verzichten darf, was ein eheliches Recht auf Geschlechtsverkehr impliziert.“

Im selben Gesetzestext wird die Eheschließung mit unter 18-Jährigen ausdrücklich erlaubt. Voraussetzung: Die betroffenen potenziellen Eheleute sind bereits in der Pubertät und die Ehe würde „nachweislichen Nutzen“ für sie bringen.

Autofahren ist Frauen seit einiger Zeit erlaubt, was pro-saudi-arabische Stimmen als Erfolg feiern.

Keine freie Meinungsäußerung

Auch der Fall der jungen Zahnmedizinerin Salma al-Schihab hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Wegen ein paar Tweets, in denen sie sich positiv über Frauenrechte äußerte, wurde die zweifache Mutter zu mehr als 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Ergänzt wurde das Urteil in einem weiteren Verfahren um ein 34-jähriges Ausreiseverbot nach Ablauf der Haftzeit.

Regimekritiker müssen mit Gefängnisstrafen rechnen oder anderen Strafen. Öffentliches Auspeitschen zählt beispielsweise dazu.

Todesstrafe an der Tagesordnung

Die Todesstrafe besteht noch in vielen Ländern. Saudi-Arabien taucht immer wieder in Reports von Menschenrechtsorganisationen auf. Am 12. März 2022, so dokumentiert es der Jahresreport von Amnesty International, kam es zu einem traurigen Rekord: 81 Männer wurden an diesem einen Tag exekutiert.

Zu den „Taten“, die eine Todesstrafe nach sich ziehen können, gehört auch Homosexualität. Weltweit ist Saudi-Arabien eines von zehn Ländern, in denen auf einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen die Todesstrafe steht. Neben Saudi-Arabien sind das noch der Iran, Yemen, Nigeria, Mauretanien, Somalia, Pakistan, Afghanistan, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Saudi-Arabien, der Pferdesport und das Weltcup-Finale Springen und Dressur

In Pressemitteilungen des Weltreiterverbandes (FEI) heißt es: „Die Ausrichtung der FEI World Cup™ Finals spiegelt das Engagement Saudi-Arabiens für die Förderung des Pferdesports wider und feiert den Wettkampf. Kommen Sie mit uns nach Riad, um das anhaltende Vermächtnis des Pferdes in Saudi-Arabien zu feiern und die faszinierende Zukunft dieser bemerkenswerten Stadt zu erleben“.

Es ist derselbe Weltverband, auf dessen Webseite für Regelverstöße auf Turnieren in vielen Kategorien gerade im Bereich Distanzreiten – aber nicht nur dort – Verstöße und Verfahren gegen Reiter und Trainer mit dem Nationenkürzel KSA (Kingdom of Saudi Arabia) schon seit Jahren überproportional häufig aufgeführt werden.

Alle hier angeführten Gründe haben uns dazu bewogen, keine ausführliche Berichterstattung von den Weltcup-Finals in Saudi-Arabien zu planen.