Perfekte Passform und pferdegerechte Materialkombination: L’Evoine Sattelunterlagen machen den Unterschied

Für das Wohlergehen des Pferdes ist die Wahl der richtigen Sattelunterlage von entscheidender Bedeutung. L’Evoine stellt die Bedürfnisse des Pferdes an erste Stelle:

Eine Sattelunterlage muss optimal sitzen, Bewegungsfreiraum bieten und atmungsaktiv sein. Jedes Produkt verkörpert langjähriges Know-How und Handwerkskunst und wird zu 100% in Deutschland hergestellt. Reine Naturmaterialien mit zeitlosem Design und höchster Qualität erfüllen die Anforderungen jeder Disziplin von Dressur über Polo bis hin zum Islandpferdesport.

Die deutsche Manufaktur blickt auf über 50 Jahre Erfahrung zurück und legt besonderen Wert auf eine optimale Anpassung an die Anatomie des Pferderückens. Durch die ergonomische und hoch ausgekammerte Rückenlinie sowie die Verwendung reiner Baumwolle bleibt die Schabracke an Ort und Stelle und verrutscht nicht. Mithilfe einer speziellen Vielnadelsteppmaschine werden die L’Evoine Stoffe mit einer Kombination aus reinem Baumwollvlies und natürlichem Baumwollmolton gesteppt. Bei jedem Farbwechsel erfolgt ein aufwendiger Wechsel von 140 Nadeln per Hand. Der Produktionsprozess umfasst den Einsatz von sechs verschiedenen Nähmaschinen, teilweise sogar mehrfach. Bei den exklusiven Limited Edition Modellen kommt sogar eine Nadel per Hand zum Einsatz, um höchste Präzision und Detailgenauigkeit zu gewährleisten. Jede Sattelunterlage wird individuell von Hand zugeschnitten und mit Liebe zum Detail gefertigt.

Neben dem sorgfältigen Produktionsprozess liegt der Fokus von L’Evoine auf reinen Naturmaterialien, welche das Pferd auch bei hoher Belastung optimal unterstützen. Die Unterseite der Schabracke besteht aus ungefärbtem Baumwollmolton, der extrem saugfähig ist und sich besonders für Pferde mit empfindlicher Haut eignet. Im Gegensatz zu Polyester-Sattelunterlagen verhindert die L’Evoine Schabracke Hitzestau und leitet Feuchtigkeit vom Pferderücken weg. Das Innenfutter besteht aus naturbelassenem Baumwollvlies, das im Vergleich zu Polyester-Vlies extrem saugfähig ist und die Haut des Pferdes atmen lässt. Neigt das Pferd zu Hautreizungen, entzündeten Talgdrüsen oder Scheuerstellen, kann der Wechsel zu atmungsaktiven und natürlichen Produkten zur Heilung beitragen. Für besonders empfindliche Pferde wird eine Sattelunterlage aus weichem Alpakavlies empfohlen, welcher zur Rückbildung entzündeter Talgdrüsen beiträgt und zusätzlich stoßdämpfend wirkt.

L’Evoine steht nicht nur für kompromisslose und durchdachte Qualität in Verarbeitung und Materialien, sondern auch für zeitlose Klassiker und modische Eleganz. Die sportlichen Vielseitigkeits-, Spring- und Dressurschabracken sowie die Alpaka Pads werden durch avantgardistische Limited Editions ergänzt, die einmal pro Jahr in streng limitierter Auflage von 100 Stück auf den Markt kommen. Dieses Jahr zieren original MISSONI Stoffe die hochwertigen Baumwollschabracken. Jede dieser Limited Editions ist ein absolutes Unikat und erfüllt alle Ansprüche des Dressursports.

Für StGeorg Leser gibt es eine exklusive Nikolaus Aktion: Bestellen Sie bis zum 18.12.2023 eine beliebige L’Evoine Schabracke (L’Evoine – Alpakawolle im Reitsport ) und erhalten Sie die beliebte Abschwitzdecke ‚Terry Blanket‘ aus reinem Baumwoll-Frottee dazu. Code: STGEORG