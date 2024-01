Abschied von „Herzi“ – Ulla Salzgebers Weltcup-Dritter Herzruf’s Erbe ist tot

Schwerer Tag für Mannschaftsolympiasiegerin Ulla Salzgeber. Herzruf’s Erbe ist gestorben, das letzte Pferd, mit dem sie einen Platz auf einem Treppchen erreichen konnte.

Ulla Salzgeber meldet das Ableben des Fuchses auf ihrer Facebook-Seite. Dieses Jahr wäre der Rheinländer aus der Zucht von Heinz und Dagmar Stroetges 25 geworden. Seit 2005 hatte Ulla Salzgeber selbst Herzruf’s Erbe unter dem Sattel. Die ersten Dressurpferdeprüfungen und M-Dressuren hatte ihr Stallreiter Frank Freund erfolgreich mit ihm absolviert. 2006 ging „Herzi“ seine erste S-Dressur und gewann. Im selben Jahr dann auch der erste Prix St. Georges – ebenfalls ein Sieg. Das gleiche 2008 in der ersten Intermédiaire I.

Das war allerdings nur der Anfang. Neunjährig ging Herzruf’s Erbe seine erste Grand Prix-Saison und konnte auch hier direkt Siege in Serie verbuchen. Im Jahr darauf nahm das Paar erstmals an einer Deutschen Meisterschaft teil und holte Bronze. Sie wurden für das Aachener Nationenpreisteam nominiert, wurden 15. im Grand Prix. Aber vor dem Special vertrat sich Herzi so unglücklich (laut Salzgeber, weil er sich vor dem Applaus erschreckt hatte), dass er drei Monate pausieren musste.

Pausieren musste der Herzruf-Sohn ohnehin recht häufig. Deswegen war er auch nie Teil eines Championatsteams. Aber wenn er lief, dann meistens sehr gut. Der größte gemeinsame Erfolg des Paares war Rang drei beim Weltcup-Finale 2011 in Leipzig, damals hinter Adelinde Cornelissen und Parzival sowie Nathalie zu Sayn-Wittgenstein mit Digby.

2015 verabschiedete Ulla Salzgeber ihren Herzi aus dem Sport. Seither genoss er seine Rente. Nun schreibt Salzgeber auf ihrer Facebook-Seite:

„Zwischen Genie und Wahnsinn beschreibt dich wohl am besten.

Dein Charakter war einzigartig – Dein Weg den ich mit dir gehen durfte war eine ganz spezielle Reise. Jeder Triumph war Dein Verdienst und jedes Tief hat uns noch stärker zusammengeschweißt. Nach einem langen, erfüllten Lebensabend hast Du Dich nun auf Deinen letzten Weg begeben. Du warst ein ganz besonderes Pferd und wirst es für mich immer bleiben! Danke für all die unvergesslichen Momente mit Dir!

Mach’s gut Herzi!“