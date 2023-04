Am 28. April in Berlin: Demonstration gegen die Wolfspolitik

„Fünf nach zwölf für die deutsche Weidetierhaltung“ – unter diesem Motto steht die Demonstration, die Schäferin Anette Schmücker und ihre Mitstreiter in Berlin organisieren. Ihr Anliegen: Der Umgang mit Wölfen muss ein anderer werden.

Anette Schmücker ist von Hause aus Altenpflegerin, aber unterstützt ihren Mann, der sich hauptberuflich um rund 600 Schafe kümmert. Sie leben in der Lüneburger Heide in Winsen an der Luhe, also in Niedersachsen. Dort sind laut Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. im Jahr 2022/23 44 Rudel, ein Paar und vier „residente Einzelwölfe“ beheimatet. Auf die Schafe der Schmückers hat es bereits mehrere Wolfsangriffe gegeben. Wir haben mit Anette Schmücker über die Vorfälle gesprochen und darüber, was sie nun bewogen hat, eine Demonstration ins Leben zu rufen.

St.GEORG: Frau Schmücker, wie sind Sie mit Wölfen in Kontakt gekommen?

Anette Schmücker: Wir haben in den letzten Jahren drei Wolfsangriffe erlebt. Der erste war im Mai 2018. Dabei wurden 100 Schafe angegriffen, drei waren sofort tot und 18 die eingeschläfert werden mussten. Das ist auch für einen Tierarzt kein schöner Anblick. Der, der damals da war, hat sich einen anderen Job gesucht.

Der zweite Angriff passierte am 30. Oktober 2018, dem Geburtstag meines Sohnes. Wir waren damals auf Wanderschaft mit allen 600 Schafen. Wie beim ersten Mal waren sie wolfsabweisend eingezäunt. Trotzdem haben sich Wölfe drei Lämmer gegriffen. Die Herde ist in Panik durch den Stromzaun mit 7000 Volt, weil sie keine andere Chance hatten, vor dem Wolf zu fliehen. Sie sind aber nicht weit weg gewesen.

Der dritte Angriff war letztes Jahr Ende April auf eine Herde mit 400 Junglämmern und Zuchtschafen. Dabei sind vier Tiere getötet worden, acht mussten eingeschläfert werden, der Rest war schwer verletzt. Sie hatten Knochenbrüche, Kehlbisse … eines der Lämmer lag da und war halb aufgefressen. Es war mein Lieblingslamm (weint)˘…

An Ihrer Reaktion merkt man, das sind für Sie weit mehr, als „nur Nutztiere“ …

Natürlich! Wir lieben unsere Schafe und man hat seine Lieblingstiere. Schon als Kind hatte ich immer ein Schaf. Aber es werden ja immer nur die Zahlen der töten Tiere gesehen und nicht die Menschen dahinter … Ich muss sagen, für mich ist das nicht mehr aushaltbar. Ich glaube, noch ein Angriff und man kann mich in die Psychiatrie einweisen …

Wären Herdenschutzhunde eine Lösung?

Für eine Herde unserer Größe bräuchten wir zehn bis zwölf Hunde. Das können wir uns nicht leisten. Ein gut ausgebildeter Hund kostet 5000 Euro. Dazu kommen noch die Unterhaltskosten für die Hunde, die pro Hund bei 2000 Euro im Jahr liegen. Andererseits können wir unsere Weiden aber auch nicht einzäunen, wie im Tierpark. Unsere Zäune sind schon 1,00 Meter hoch. Da kommen die locker drüber. Schon unser Schäferhund überspringt 1,40-Zäune. Da kann man nur so viel Strom draufpacken, dass die Wölfe richtig einen gewischt bekommen. Aber wenn man Pech hat, passiert es trotzdem.

Wie sind Sie nun auf die Idee mit der Demonstration gekommen?

Ich habe festgestellt, dass es vielen so geht wie uns. Wir fühlen uns von der Politik im Stich gelassen. Das passive Wolfsmanagement funktioniert nicht. Alles wird immer nur schöngeredet. Weidetierhalter geben auf, weil sämtliche Herdenschutzmaßnahmen nicht nur versagen, sondern die ständig steigenden Anforderungen an die Tierhalter nicht mehr zu stemmen sind. Das ist die Realität, die verschwiegen wird.

Wie viele Anmeldungen haben Sie derzeit für die Demonstration?

200. Wir ziehen von der Reinhardtstraße über Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, John-Foster-Dulls-Allee, Yitzhak Rabin-Straße, Straße des 17. Juni, Ebertstraße zum Brandenburger Tor. Dort soll eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Was muss sich denn aus Ihrer Sicht ändern? Was sind Ihre Forderungen?

Mein Mann setzt sich schon lange dafür ein, dass die Wölfe bejagt werden. Ein aktives Wolfsmanagement ist unausweichlich zum Erhalt der Weidetiere in Deutschland Zuerst muss die FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union, Anm. d. Red.) endlich vollständig in nationales Recht umgesetzt werden. Bei der Umsetzung wurden die Entnahmeregeln, die die Schutzjagd ermöglichen nämlich „vergessen“. Das ist sofort nachzuholen! Deutschland muss, wie andere Länder auch, den günstigen Erhaltungszustand gegenüber Brüssel erklären. Die Tierart Wolf ist, als wildlebende, herrenlose Tierart ins Bundesjagdrecht aufzunehmen, um die Regulierung des Bestandes zu ermöglichen. Derzeit ist der Wolf genauso geschützt wie Birkhuhn, Feldmaus und Hase. Warum ist er immer noch so hochgestellt? Wir haben jetzt schon ca. 2000 Wölfe in Deutschland. Für die Erhaltung der Art würden 200 ausreichen. Wir fordern, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird und dass es eine Quote gibt, wie für andere Wildtiere auch. Außerdem brauchen wir schnellere Entnahmegenehmigungen für Wölfe die Weidetiere angreifen. Derzeit können Wölfe ja bis zu zehnmal eine Herde überfallen, ehe etwas passiert. Und wenn dann eine Genehmigung vorliegt, kommen die Wolfskuschler und sorgen dafür, dass der Jäger ihn nicht schießen kann. Es kann ja auch nicht sein, dass es nun heißt, wir müssen damit leben.

Was wäre denn dann die Konsequenz für Sie persönlich?

Wenn die Wölfe nicht bejagt werden, bleiben nur zwei Alternativen: Entweder wir halten die Tiere nur noch im Stall, oder wir müssen die Schafe abschaffen. Aber die Weidetiere sind wichtig für die Artenvielfalt und die Offenhaltung der Landschaften.

Die Demonstration unter dem Motto „Fünf nach zwölf für die deutsche Weidetierhaltung“ findet am 28. April um 11 Uhr in Berlin statt. Startpunkt ist die Friedrichstraße. Dafür kann man sich noch bis zum 21. April anmelden. Alle Infos dazu gibt es unter www.weidetierhaltung-wolf.de.