Anky van Grunsvens Olympiasieger Salinero ist tot

Mit 28 Jahren verstarb eines der größten Dressurpferde, die die Niederlande je hatten, der Hannoveraner Salinero, zweifacher Olympiasieger unter Anky van Grunsven.

Eine Ära geht zu Ende. Seinerzeit hat Salinero (v. Salieri-Lungau) unter Anky van Grunsven die Dressurwelt maßgeblich mitgeprägt. Es war wenig feines, aber äußerst erfolgreiches Reiten.

Zweimal wurden die beiden Einzelolympiasieger, 2004 in Athen und 2008 in Hongkong. 2012 vertraten sie das Oranje-Team bei ihren dritten Spielen und wurden Sechste in der Einzelwertung. Salinero war damals schon 18 Jahre alt, aber fit. Eigentlich hatte er keine Championate mehr gehen sollen. Doch da Anky van Grunsvens eigentlicher Olympiakandidat Upido sich verletzt hatte, wurde Salinero reaktiviert. Er erfüllte einmal mehr die Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, und half dabei, dem Team Bronze zu sichern. Erst 2013 wurde er offiziell aus dem Sport verabschiedet.

Die olympischen waren längst nicht die einzigen Medaillen des kapitalen Rappen mit dem außerordentlichen Talent für Piaffe und Passage und der großen Aversion gegen Grußaufstellungen. 2006 holten Salinero und Van Grunsven Kür-Gold bei den Weltreiterspielen in Aachen und gewannen außerdem jeweils Silber im Special und mit dem Team.

Bei den Europameisterschaften 2005 in Hagen holten sie Einzelgold in der Kür und Silber mit der Mannschaft. In Turin wurde es Mannschaftsgold, Kür-Gold und erneut Silber im Special. 2009 in Windsor gewann Salinero Bronze in der Kür und erneut Gold mit der Mannschaft.

Hinzu kamen vier Weltcup-Titel, 2004, 2005, 2006 und 2008.

Salinero, der in Deutschland bei Horst Bünger zur Welt gekommen war, hatte übrigens eigentlich Springpferd werden sollen. Ein Vollbruder von ihm, Seven Up, sprang unter dem Ukrainer Oleh Krasiu bei den Weltreiterspielen 2002 in Jerez.

Nach seiner Verabschiedung verbrachte Salinero – oder „Salli“, wie er zuhause hieß – seine Rente bis zum Schluss in seinem Zuhause bei seiner Reiterin. Sie schreibt auf ihrer Instagram-Seite: „My 💔 is broken. Salinero , my hero, left us in tears behind. Memories will never fade away♥️♥️♥️“. Salinero wurde 28 Jahre alt.