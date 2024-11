Drei Pferde bei Galopprennen gestorben – siegendes Pferd bricht unter Jockey zusammen

Beim „November Meeting“ im englischen Cheltenham sind an einem Tag drei Pferde bei Galopprennen gestorben – eines davon brach nach seinem Sieg zusammen, während sein Jockey noch im Sattel saß und ein Interview gab.

Drei Pferde sind am Sonntag, den 17. November 2024, beim traditionsreichen Galopprennen in Cheltenham, südlich von Birmingham gestorben. Das berichten verschiedene englische Medien, unter anderem der Telegraph, der von einem „Tag der Tragödie“ schreibt.

Siegerpferd bricht zusammen

Das Pferd Abuffalosoldier hatte das Rennen, den „Holland Cooper Handicap Chase“, gerade erst gewonnen, als es zusammenbrach. Sein Jockey Sean Bowen saß zu dem Zeitpunkt noch im Sattel und gab gerade ein Interview. Der schreckliche Moment war live im TV zu sehen. Tierärzte versuchten laut Veranstalter noch, Abuffalosoldier zu retten, doch der Siebenjährige verstarb.

Zwei tote Pferde in einem Rennen

In demselben Rennen stürzte zudem das Pferd Bangers and Cash, das ebenfalls verstarb. Der leitende Veterinär, Liam Kearns, gab an, dass Abuffalosoldier und Bangers and Cash an einem Herz-Kreislauf-Kollaps gestorben seien. Die genaue Todesursache, also sei aber noch unklar, dies müsse eine Autopsie klären. „Beide Fälle nennen wir Herz-Kreislauf-Kollaps, da man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen kann, ob es sich um einen echten Herzinfarkt handelt oder ob es sich um ein großes Blutgefäß handelt, das gerissen ist“, zitiert itv Racing Liam Kearns. Außerdem sagte er: „Alle Pferde werden zu Hause gründlich untersucht, bevor sie zu den Rennen kommen. Sie werden ständig überwacht, wenn sie an der Rennstrecke ankommen. Kein Pferd würde starten, wenn man vorher von Problemen wüsste. Es ist ein großer Zufall, dass es zweimal im selben Rennen passiert ist.“

Drittes totes Pferd nach Sturz

Das dritte Pferd, Napper Tandy, war im nächsten Rennen gestartet, dem Unibet Greatwood Handicap Hurdle, und stürzte kurz vor der Ziellinie. „Wie bei allen Todesfällen werden wir versuchen, die Umstände hinter jedem Vorfall zu verstehen, während wir uns bemühen, das vermeidbare Risiko in unserem Sport weiter zu reduzieren“, zitiert itv Racing einen Sprecher der britischen Pferderennbehörde.