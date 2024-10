Equitana 2025 mit vielen Premieren: Verkauf von Tickets gestartet

Das Wohlbefinden des Pferdes steht im Mittelpunkt der 52. Equitana, die vom 06. bis zum 12. März 2025 in Essen stattfinden wird. Ab sofort sind Tickets im Verkauf erhältlich.

Sie ist die größte Messe ihrer Art und bietet auf mehr als 30.000 Quadratmetern Platz für rund 600 Aussteller aus unterschiedlichsten Nationen. Sieben Tage lang wird das Messegelände in Essen zum Branchentreffpunkt für die Pferdeszene. Die Rede ist von der Equitana, der Weltmesse des Pferdesports.

Die Equitana 2025

Das Pferdewohl steht im Mittelpunkt der Messe, die vom 06. bis zum 12. März 2025 in Essen stattfindet. An diesem Motto orientieren sich nicht nur die Aussteller, auch das Rahmenprogramm steht ganz im Zeichen des eigenen Pferdes und seinem individuellen Wohlbefinden. Wie jedes Jahr trumpft die Equitana mit einem vielfältigen Programm rund ums Pferd auf. Von Vorträgen bis hin zu einer großen Shoppingmeile bietet die Messe alles vom Reitanfänger bis zum Profi. Der Shoppingbereich ist am 11. März erstmals bis 22 Uhr für ein Late Night Shopping geöffnet.

Neu bei der Equitana 2025: Fachkongress und Fachforum

Neu bei der Equitana 2025 ist ein Fachkongress, der sich gezielt an Stallbetreiber, Vereine, Züchter und Trainer richtet. Aktuelle Themen wie Gesundheitsmanagement im Stall, Digitalisierung und innovativer Schulbetrieb bieten den Rahmen für den Austausch mit Referenten zu unterschiedlichen Themen.

Halle 3 wird ab sofort Standort eines neuen Fachforums. Podiumsdiskussionen von Ausbildungsthemen über den Reitsport-Einstieg bis hin zu Equipment-Trends locken dort.

Neue Gesundheitswelt in Halle 1

In Halle 1 können sich Besucher aktiv mit Mitmachworkshops rund um die Pferdegesundheit weiterbilden und das Wissen gleich auch anwenden. Angeboten werden beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse.

Einladung zum ersten Berufsbildungstag

Um mehr junge Menschen für einen Beruf mit Pferden zu begeistern, lädt die Equitana am 12. März das erste Mal zum Berufsbildungstag ein. Verschiedenste Branchen aus dem Sektor laden Interessierte auf der Suche nach einem neuen Job oder einer Ausbildung ein, mit potenziellen Arbeitgebern direkt ins Gespräch zu kommen. So bietet die Equitana die Möglichkeit, Fragen zum Berufsfeld Pferd zu stellen und möglicherweise unbekannte Berufsfelder zu entdecken.

Verkauf von Tickets ist gestartet

Neu im Ticketangebot der Equitana 2025 sind ein Fachbesucherticket und ein Fachkongressticket, außerdem sind erstmals Shoppingtickets, ein Familienticket und ein Berufsbildungstagticket zu erwerben. Wer ein Tagesticket kauft, hat nicht nur Zugang zur Shoppingmeile, sondern auch zur Education Platform, die zum Expertenaustausch über die unterschiedlichsten Themen einlädt. Der Vorverkauf für die vier HOP TOP Shows sowie die Ausbildungsabende unter anderem mit den Werndl-Geschwistern startet Ende Oktober. Tickets für die Messe sind ab sofort sowohl für Fach- wie auch für Privatbesucher erhältlich auf der Internetseite der Equitana.

Nina Gross