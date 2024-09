Fachtagung Gesunde Haltung – gesunde Pferde: Umgang mit Kunden

Zum 23. Mal laden Schade & Partner am 23. November in Hannover zur Fachtagung „Gesunde Haltung – gesunde Pferde“ ein. Das Thema dieses Jahr: Erwartungen der Kunden und wie man damit umgehen kann.

Die Fachtagung widmet sich dieses Jahr der Frage: „Wachsen Pferdebetrieben ihre Kunden über den Kopf?“. Und wie Pferdebetriebe den Wandel in der Kundenkultur meistern können.

Eingeladen sind Betriebsleiterinnen und -leiter, Branchenexpertinnen und -experten sowie Interessierte, um sich auf die Erwartungen der künftigen Kunden einstellen zu können. Es geht um aktuelle Erkenntnisse darüber, wie sich das Kundenverhalten in verschiedenen Branchen wandelt und welche erfolgreichen Strategien sich daraus ableiten lassen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle des Kunden: Der zufriedene Kunde gilt als Schlüssel zum Erfolg. Es wird aufgezeigt, wie dessen Bedürfnisse und Emotionen in den Mittelpunkt der Betriebsführung gestellt werden können.

Das Programm der Fachtagung

– Der Kunde der Zukunft für den Pferdesport – Parallelen zur Sport- und Freizeitbranche mit Lenard Goedeke, Unternehmensberater

– Pferdewohl, Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit – Der Balanceakt für Pferdebetriebe. Gesprächsrunde mit Anna Bröcker, Katrin Schulte Uemmingen und Thorsten Hinrichs

– Beständiger Erfolg durch Veränderung: Der Spagat zwischen Tradition und Innovation mit Pferdewirtschaftsmeister und BBR-Vorstandsmitglied Jan Schulze Niehues

– Spannungsfeld zwischen Emotion und Vernunft: Entscheidungen in kritischen Gesundheitsfragen mit Dr. Frank Reimann, Fachtierarzt für Pferde.

Der Superstall

Vor dem Vortragsteil findet die Präsentation und Prämierung der diesjährigen Topbetriebe statt, die am Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft 2024“ teilgenommen haben. Diese Betriebe bieten mit ihren erfolgreichen Betriebskonzepten wertvolle Einblicke. Außerdem geben sie Orientierung, in welche Richtung sich Pferdebetriebe und der Markt entwickeln.

Weitere Informationen und die Anmeldung zur Fachtagung finden Sie bei Schade & Partner.