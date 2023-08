Marcel Marschalls Nationenpreispferd Coolio zu Marcus Ehning

Da bekommt Marcus Ehning ein Pferd mit Starqualitäten unter den Sattel.

Man kann sagen, Marcel Marschall (32) und der Holsteiner Coolio (10) haben sich gegenseitig groß gemacht. Marschall hat den Casalito-Sohn aus der Zucht von Martina Wirtz seit 2019 an internationale Aufgaben herangeführt. Coolio hat ihn dieses Jahr unter anderem ins Team beim Nationenpreis von St. Gallen (CSIO5*) gebracht. Dort überzeugten die beiden mit einer Vier- und einer Null-Fehler-Runde. Und auch in Aachen waren die beiden am Start. Es war das letzte gemeinsame Turnier der beiden.

Denn wie World of Showjumping zuerst berichtet hat, übernimmt nun Marcus Ehning die Zügel von Coolio. Die Familie DeMartini, der auch Stargold gehört, hat Coolio für Ehning erworben. Ehning sagt, er sei sehr dankbar für diese Möglichkeit und freue sich nun darauf, Coolio kennenzulernen.