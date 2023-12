Richard Ehning verstorben

Richard Ehning, der Pferdezüchter und Betreiber eines Viehhandelbetriebs lebt nicht mehr. Als Vater der Springreiter Marcus und Johannes Ehning ebnete er maßgeblich den Weg zum Einstieg in die Profikarriere seiner Kinder.

Traurige Nachrichten haben uns aus Borken erreicht. Richard Ehning ist verstorben. Er hinterlässt seine fünf Kindern: Marcus, Johannes, Kerstin, Conny und Karina. Richard Ehning hatte sich neben den Pferden vor allem der Selbstständigkeit verschrieben. Bereits 1970 gründete er seinen Betrieb mit Groß- und Außenhandel im Bereich von Fleischwaren und deren Fabrikation. Sohn Marcus Ehning übernahm das Unternehmen in zweiter Generation im Jahr 2021. Seine Reitsportanlage in Borken grenzt direkt an den elterlichen Betrieb.

Bei den Pferden hielt Richard Ehning seinen reitenden Kindern als Manager den Rücken frei und hielt Ausschau nach den passenden vierbeinigen Sportpartnern.

Wir wünschen den Angehörigen und Freunden von Richard Ehning unser herzliches Beileid und viel Kraft für die kommende Zeit.