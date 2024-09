Taylor Swifts Freund, sein neues Rennpferd und das Geheimnis dessen plötzlichen Erfolgs

Taylor Swift begeistert die Stadien oder ist begeistert im Stadion. Immer dann, wenn das Footballteam der Kansas City Chiefs mit Swifts Freund Travis Kelces aufläuft. Zukünftig könnten beide einem Rennpferd auf der Rennbahn zujubeln. Nicht nur dessen Name, sondern auch die Herkunft lassen auf einen echten Swiftie schließen.

Dass Taylor Swift die Haare auch mal zum Pferdeschwanz gebunden hat, war bislang wohl das einzige Indiz für ein Interesse am Pferd. Doch bei Travis Kelces, dem Lebensgefährten des Pop-Superstars, verhält es sich anders. Der NFL-Spieler hat Anteile an einem Rennpferd erworben, das auf den Namen Swift Delivery hört, wörtlich übersetzt „schnelle, oder prompte Auslieferung“.

Die Herkunft des rennenden Swiftie

Swift Delivery wurde 2021 in Kentucky von Hunt-Steeple Hill gezüchtet und brachte auf einer Auktion als Jährling 50.000 Dollar. Als Zweijähriger wurde er ein weiteres Mal auf einer Auktion vorgestellt. Aber in Ocala kauften die Besitzer ihn für 70.000 Euro zurück. Im Mai 2024 stand er im Aufgebot der Fasig-Tipton May Digital Sale. Dort kostete Swift Delivery 55.000 Dollar. Zu dem Zeitpunkt hatte er fünf Rennen hinter sich, in denen er einmal als Dritter, zweimal als Vierter und je einmal als Fünfter und Sechster über die Ziellinie galoppiert war. Vier Tage nach dem Zuschlag war er abermals Dritter.

Taylor Swifts Freund verleiht Rennpferd Flügel

Seit kurzem ist Kelce Mitbesitzer von Swift Delivery. Der Wallach wird von Mark Casse trainiert und war ursprünglich im alleinigen Besitz von Gary Barber. Nachdem er am 23. Juni mit 6 1/2 Längen gewonnen hatte, kaufte sich Team Valor ein. Teil dieser Besitzergemeinschaft ist auch die Familie Zoldan, Eigentümer von Phantom Fireworks, einem der größten Hersteller und Vertreiber von Feuerwerk in den USA. Travis Kelce ist mit Alex Zoldan, dem Sohn des Geschäftsführers befreundet. Die beiden waren gemeinsam beim Kentucky Derby in diesem Jahr.

Nicht nur Swift, sondern auch Taylor

Swift Delivery hat seitdem die beiden letzten Rennen gewonnen, beide in Toronto. Trainer Mark Case war von dem ersten Sieg des Pferdes, das vom Jockey Patrick Husbands geritten wurde, begeistert und sagte, „the sky ist he limit“, „der Himmel ist die Grenze“. „Er ist ein Pferd, von dem wir immer viel gehalten haben, und er hat einfach nicht performt – und jetzt performt er“. Ende August soll er in einem höher dotierten Rennen an den Start gehen.

Ein weiterer Hinweis, warum Swift Delivery gerade jetzt beginnt, sein Potenzial auszuschöpfen, mag die Zuchtstätte seines Vaters Not this time sein. Der Sohn von Giant’s Causeway ist nicht nur dafür bekannt, dass er schon mehrere Nachkommen gezeugt hat, die auf Auktionen mehr als eine Million Dollar als Zuschlagpreis erzielt haben. Der Dunkelbraune, aktuelle Decktaxe 150.000 Dollar, steht in Nicholasville in Kentucky auf einer Farm mit einem für seinen Sohn nahezu „maßgeschneiderten“ Namen: Taylor Made Farms.